В Telegram появились стикеры со скандальной речью мэра Локтя в оперном театре

Речь, которая разошлась на мемы, мэр произнёс вечером 21 мая

Анатолий Локоть стал героем новых стикеров для Telegram — в этот раз изображения мэра Новосибирска украшают его цитаты с выступления на церемонии вручения «Народной премии НГС».







В новом стикерпаке 11 картинок, среди цитат есть такие фразы «Любите ли вы НГС так, как люблю его я?», «НГС — это кофеин», «У меня закипает кровь, и я думаю "Как я люблю НГС!"».





Все эти слова прозвучали 21 мая со сцены оперного театра, где проходила церемония вручения «Народной премии НГС». Анатолий Локоть вышел, чтобы наградить победителя в номинации «Торгово-развлекательный центр года». Перед награждением он произнёс речь, которая за ночь разлетелась на мемы.





В стикерпаке сейчас 11 картинок





«Любите ли вы НГС так, как люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: как я люблю НГС», — сказал со сцены театра Анатолий Локоть.









Это уже третий стикерпак, героем которого становится мэр Новосибирска. Первые стикеры появились в октябре 2017 года. Вторая партия появилась в мае 2018 года, тогда вместе с Локтем героем стикеров стал и врио губернатора НСО Андрей Травников.