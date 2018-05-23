Фото: новосибирцы приделали к дому «котопровод» со второго этажа

Новосибирцы заметили на стене дома в Советском районе необычную конструкцию — по предположению читательницы НГС, сооружение называется «котопроводом» и помогает кошкам попасть в квартиру на втором этаже.


Конструкция ведёт с первого на второй этаж здания
Конструкция ведёт с первого на второй этаж здания


Фотографию необычной лестницы на стене дома на улице Иванова, 14 в редакцию НГС прислала читательница.


«Просто мимо шла у нас тут, в Академгородке. Неизвестно, что это за построение, но мозг подумал и сказал, что это для котов. С автором построения я не знакома», — рассказала корреспонденту НГС автор фотографий Валентина Соложенцева.


В деревянном доме всего один подъезд на 16 квартир
В деревянном доме всего один подъезд на 16 квартир


Согласно справочнику 2GIS, строение № 14 на улице Иванова — это жилой двухэтажный дом, расположенный в Нижней зоне Академгородка. Согласно сервису «Мой Новосибирск», дом введён в эксплуатацию в 1960 году: в нём всего один подъезд и шестнадцать квартир. 


Связаться с создателями сооружения корреспонденту НГС не удалось. 


В 2016 году в Новосибирске открылось первое в городе котокафе Murchim: в заведении нет кухни, оно работает в формате тайм-кафе, то есть посетители платят за время пребывания в нём.

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