Фото: новосибирцы приделали к дому «котопровод» со второго этажа
Новосибирцы заметили на стене дома в Советском районе необычную конструкцию — по предположению читательницы НГС, сооружение называется «котопроводом» и помогает кошкам попасть в квартиру на втором этаже.
Фотографию необычной лестницы на стене дома на улице Иванова, 14 в редакцию НГС прислала читательница.
«Просто мимо шла у нас тут, в Академгородке. Неизвестно, что это за построение, но мозг подумал и сказал, что это для котов. С автором построения я не знакома», — рассказала корреспонденту НГС автор фотографий Валентина Соложенцева.
Согласно справочнику 2GIS, строение
Связаться с создателями сооружения корреспонденту НГС не удалось.
В 2016 году в Новосибирске открылось первое в городе котокафе Murchim: в заведении нет кухни, оно работает в формате тайм-кафе, то есть посетители платят за время пребывания в нём.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Валентиной Соложенцевой