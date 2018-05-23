Видео: пассажиры новосибирского метро заставили весь вагон запеть

На станции метро «Заельцовская» неизвестные люди заставили пассажиров метро петь песню
На станции метро «Заельцовская» неизвестные люди заставили пассажиров метро петь песню

Днём 23 мая пассажиры новосибирского метро устроили внезапный флешмоб — вагон одного из поездов спел «От улыбки станет всем светлей».


Как сообщила в редакцию НГС читательница Мария, около 13:20 на платформе станции метро «Заельцовская» группа неизвестных людей предложила пассажирам спеть песню.


«Я спустилась на "Заельцовской", подошла к своему вагону, куда мне надо было, а там стоит толпа людей. Я ещё подумала: откуда их тут столько? Лет по 25–35 им было. Спрашивают: "Вы будете петь? Мы непоющих не пускаем в этот вагон. Этот вагон для поющих". Я сначала сказала, что петь не умею, а потом посмотрела, что там текст песни "От улыбки станет всем светлей", и решила спеть. А кто всё же отказывался, им предлагали пройти в другой вагон», — рассказала НГС читательница Мария.


По словам Марии, по пути от «Заельцовской» до «Гагаринской» пассажиры успели спеть только два куплета и припев. На «Гагаринской» неизвестные запевалы собрали у попутчиков листы с текстом, поблагодарили всех и вышли из вагона.



«Ну очень бодрит! Стало приятно, что такое происходит. Даже если это какие-то сетевики или психологи, которые борются со своими комплексами, всё равно приятно. В итоге весь вагон потом ехал и улыбался», — добавила читательница НГС.


В новосибирском метро часто проходят акции и флешмобы. Например, в прошлом году в День русского языка, 6 июня, пассажирам предлагали прочитать на память стихотворения Пушкина — участникам акции дарили сувениры и пускали в метро бесплатно. 

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