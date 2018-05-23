Видео: пассажиры новосибирского метро заставили весь вагон запеть

На станции метро «Заельцовская» неизвестные люди заставили пассажиров метро петь песню

Днём 23 мая пассажиры новосибирского метро устроили внезапный флешмоб — вагон одного из поездов спел «От улыбки станет всем светлей».





Как сообщила в редакцию НГС читательница Мария, около 13:20 на платформе станции метро «Заельцовская» группа неизвестных людей предложила пассажирам спеть песню.







«Я спустилась на "Заельцовской", подошла к своему вагону, куда мне надо было, а там стоит толпа людей. Я ещё подумала: откуда их тут столько? Лет по 25–35 им было. Спрашивают: "Вы будете петь? Мы непоющих не пускаем в этот вагон. Этот вагон для поющих". Я сначала сказала, что петь не умею, а потом посмотрела, что там текст песни "От улыбки станет всем светлей", и решила спеть. А кто всё же отказывался, им предлагали пройти в другой вагон», — рассказала НГС читательница Мария.







По словам Марии, по пути от «Заельцовской» до «Гагаринской» пассажиры успели спеть только два куплета и припев. На «Гагаринской» неизвестные запевалы собрали у попутчиков листы с текстом, поблагодарили всех и вышли из вагона.









«Ну очень бодрит! Стало приятно, что такое происходит. Даже если это какие-то сетевики или психологи, которые борются со своими комплексами, всё равно приятно. В итоге весь вагон потом ехал и улыбался», — добавила читательница НГС.







В новосибирском метро часто проходят акции и флешмобы. Например, в прошлом году в День русского языка, 6 июня, пассажирам предлагали прочитать на память стихотворения Пушкина — участникам акции дарили сувениры и пускали в метро бесплатно.