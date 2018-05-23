Терпели до чемпионата: на набережной Оби появился общественный туалет

В середине июня туалетом можно будет пользоваться
В середине июня туалетом можно будет пользоваться

На Михайловской набережной Новосибирска начали устанавливать общественный туалет — он откроется к 14 июня.


«Этот мы ставим специально к чемпионату мира [по футболу]. Таких два будет на набережной», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


Сейчас недалеко от метромоста ставят деревянную будку для туалета. Второй такой же появится осенью в парке «Городское начало». 


Также осенью на набережной ближе к остановке «Гостиница Обь» появится третий туалет — капитальный. Согласно проекту, здание этого туалета декорируют колоннами и молдингом.


Всего на набережной планируют три туалета
Всего на набережной планируют три туалета


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