Известного бизнесмена отправили в колонию на 12 лет за спрятанные в лесу бочки с марихуаной

Предпринимателю Алексею Доничеву предстоит провести годы в колонии строгого режима
Предпринимателю Алексею Доничеву предстоит провести годы в колонии строгого режима

В Новосибирске вступил в силу приговор 29-летнему предпринимателю, владельцу интернет-магазина «Ёлки Доничева» Алексею Доничеву, которого обвиняли в продаже марихуаны.


Новосибирский предприниматель оказался на скамье подсудимых по обвинению в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотиков, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Советского района Новосибирска Екатерина Семёнова.


Как следует из материалов уголовного дела, 8 июня 2017 года в доме на Морском проспекте Доничев продал своему знакомому 182,5 грамма марихуаны. В тот же день этого мужчину задержала полиция, и он дал показания против бизнесмена. 24 июля полицейские задержали и самого Алексея Доничева. Тот показал полицейским тайник в лесу между остановками «Матвеевка» и «ДОЦ имени Тюленина» — в закопанных в земле бочках хранилось больше шести килограммов марихуаны.


«Доничев самостоятельно пожелал показать место, где хранятся наркотические средства, и привёл сотрудников полиции в этот лесной массив», — уточнила Екатерина Семёнова.


По её словам, при этом предприниматель утверждал, что не продаёт марихуану и что тайник с наркотиками ему не принадлежит. По первоначальной версии Доничева, о хранящихся в лесу бочках с марихуаной он узнал из источника в интернете. Позже, в суде, свою вину бизнесмен так и не признал, но его позиция несколько изменилась. По эпизоду о продаже наркотиков он настаивал на том, что покупатель его оговорил. Этого же знакомого он называл и владельцем лесного тайника, пояснила старший помощник прокурора.


Советский районный суд Новосибирска в эту версию не поверил. Судья пришёл к выводу, что Алексей Доничев сам хранил марихуану в лесу, чтобы потом её продать, уточнила Екатерина Семёнова. В феврале 2018 года предпринимателю вынесли обвинительный приговор — за продажу наркотиков и тайник он получил 12 лет колонии строгого режима. Бизнесмен попытался обжаловать это наказание: апелляционные жалобы подали и он сам, и его защитник. Но позже 29-летний осуждённый сам отказался от этих требований.


Как следует из карточки дела на сайте Новосибирского областного суда, на прошлой неделе апелляционная инстанция прекратила производство по делу из-за отзыва жалоб.


«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Екатерина Семёнова.


Он уточнила, что всё время с июля 2017 года и до вступления приговора в силу бизнесмен провёл в СИЗО. Знакомого, который купил у Доничева марихуану, тоже осудили «за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков».


Алексей Доничев известен в Новосибирске как владелец интернет-магазина «Ёлки Доничева». В конце 2014 года предприниматель дал интервью НГС, в котором рассказал о том, как быстро разбогатеть, каково распоряжаться миллионами и почему у других этого не получается. В начале 2016 года Доничев попал в серьёзную аварию на Пхукете во время катания на арендованном байке — родственники собирали деньги на его лечение. 

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