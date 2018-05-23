Новосибирец заплатил штраф за марш болельщиков ХК «Сибирь», а клуб возместил деньги

Клуб возместил Казанцеву полную сумму штрафа

Хоккейный клуб «Сибирь» возместил болельщику Дмитрию Казанцеву 10 тысяч рублей — такой штраф ему назначил Ленинский районный суд за организацию шуточного шествия по проспекту Карла Маркса 13 мая.







По словам самого Казанцева, ему возместили полную сумму штрафа по личному распоряжению генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского.





«Я оплатил штраф 21 мая, после чего мне в клубе пообещали возместить сумму. Деньги забирал сегодня в ЛДС "Сибирь", мне их отдал начальник службы безопасности. Он вышел и отдал со словами, что это распоряжение Кирилла Фастовского, которого нет в городе сейчас. Никаких напутствий не было», — рассказал корреспонденту НГС болельщик «Сибири» Дмитрий Казанцев.





По словам Казанцева, в будущем он планирует провести ещё один марш, но более массовый.





«В планах в июле сделать шествие. Более масштабное, но всё будет от многих факторов. Очень многое должно совпасть и многие должны принять решение, чтобы моя идея сбылась. Марш состоится в любом случае, но могут быть исключены некоторые придуманные мной моменты», — пояснил болельщик «Сибири».





Квитанция оплаты штрафа, назначенного судом





Похожий случай был в 2014 году, когда болельщиков «Сибири» задержали после матча с казанским «Ак Барсом» за брошенные на лёд кепки. Тогда суд отменил штраф болельщику.

