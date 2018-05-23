Военных научили бороться с джихад-мобилями под Новосибирском

Сборы продлятся до конца недели. Фото из архива НГС

Под Новосибирском начались масштабные сборы военных Центрального военного округа. Военные впервые отработают на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётоами.







По информации пресс-службы ЦВО, в сборах принимают участие больше 150 человек и свыше 100 единиц техники. Сборы продлятся до конца недели.





«Сирийский вал — это земляная насыпь, которой прикрываются танки при ведении стрельбы. Будут оборудованы специальные машины или мишени, которые исполнят роль джихад-мобилей. Джихад-мобиль — это общее понятие, это автомашины, на которые установлены турели пулемётные или миномёты», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.





Учебными сборами руководит начальник штаба 41 общевойсковой армии генерал-майор Андрей Мордвичев. Помимо «сирийского вала» военным продемонстрируют новую методику по блокированию населённого пункта, захваченного условным противником. Кроме того, военные будут отрабатывать погрузку военной техники на железнодорожные платформы.





На прошлой неделе больше полусотни новосибирских призывников отправились в военные части.