Дачники устроили пикет в Первомайском сквере — они протестуют против свалки около своих участков

В Первомайском сквере прошёл первый пикет дачников против мусорного полигона в районе села Ярское

Дачники устроили пикет в Первомайском сквере в центре Новосибирска — они выступили против создания мусорного полигона, который по концессионному соглашению должен появиться в районе села Ярское.







«Возмущены до предела, что мы даже не поставлены были в известность. <…> Они (чиновники. — И.К.) даже приблизительно не посмотрели историю нашей местности, где рядом с этим полигоном — ценная природная площадка, которая подлежит изучению. <…> Это безобразие, это вообще равноценно преступности. <…> Давайте не будем повторять социальную обстановку Подмосковья», — сообщила корреспонденту НГС председатель Межрайонной ассоциации некоммерческих садовых товариществ «Ярская» и НСТ «Рябинка» Галина Плигина, сравнив ситуацию в пригороде Новосибирска с конфликтом вокруг мусорного полигона в подмосковном Волоколамске.





Расстояние от будущей свалки до дач — всего 2–5 км





По словам Галины Плигиной, в этой местности большое количество чистых родников, озёр и даже водятся дикие кабаны, краснокнижный вид бобра, хариус и другие редкие представители фауны. При этом, добавила Плигина, мусорный полигон предполагают расположить на возвышенности в 2–5 км от почти пятидесяти садовых обществ и сёл.





Галина Плигина объяснила, что на участке, выделенном под мусорный полигон, водятся редкие животные





«Мы предложили альтернативную площадку всем нашим министерствам — поворот на карьер "Коёнский щебень". Там страшная земля, даже трава не растёт — один сухостой. Это земля была посёлка Лекарственное, но там всё давно уже развалилось и в 90-е годы все земли поделили на паи. <…> Там ничего нет, да и возделывать [землю] вряд ли там будут», — заметила Галина Плигина.







Организаторы пикета предложили чиновникам альтернативное место для свалки





С плакатами в Первомайском сквере сегодня стояло 10 человек, но приехало больше, уточнили организаторы мероприятия. По их словам, это первый пикет в череде таких акций с постоянным увеличением количества участников.







Акции против мусорного полигона и мусорной концессии проходят с прошлого года. В день приезда президента РФ Владимира Путина в феврале 2018 года пикет проходил возле здания областного правительства. В конце декабря 2017 года на народный сход собрались жители села Плотниково, недалеко от которого власти и собираются сделать полигон. До этого митинг протеста прошёл в самом центре города, а возглавил его Дед Мороз. А ещё ранее — 30 октября — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о расторжении мусорной концессии, чего на самом деле так и не произошло.

