Дачники устроили пикет в Первомайском сквере — они протестуют против свалки около своих участков

В Первомайском сквере прошёл первый пикет дачников против мусорного полигона в районе села Ярское
В Первомайском сквере прошёл первый пикет дачников против мусорного полигона в районе села Ярское

Дачники устроили пикет в Первомайском сквере в центре Новосибирска — они выступили против создания мусорного полигона, который по концессионному соглашению должен появиться в районе села Ярское.


«Возмущены до предела, что мы даже не поставлены были в известность. <…> Они (чиновники. — И.К.) даже приблизительно не посмотрели историю нашей местности, где рядом с этим полигоном — ценная природная площадка, которая подлежит изучению. <…> Это безобразие, это вообще равноценно преступности. <…> Давайте не будем повторять социальную обстановку Подмосковья», — сообщила корреспонденту НГС председатель Межрайонной ассоциации некоммерческих садовых товариществ «Ярская» и НСТ «Рябинка» Галина Плигина, сравнив ситуацию в пригороде Новосибирска с конфликтом вокруг мусорного полигона в подмосковном Волоколамске.


Расстояние от будущей свалки до дач — всего 2–5 км
Расстояние от будущей свалки до дач — всего 2–5 км


По словам Галины Плигиной, в этой местности большое количество чистых родников, озёр и даже водятся дикие кабаны, краснокнижный вид бобра, хариус и другие редкие представители фауны. При этом, добавила Плигина, мусорный полигон предполагают расположить на возвышенности в 2–5 км от почти пятидесяти садовых обществ и сёл.


Галина Плигина объяснила, что на участке, выделенном под мусорный полигон, водятся редкие животные
Галина Плигина объяснила, что на участке, выделенном под мусорный полигон, водятся редкие животные


«Мы предложили альтернативную площадку всем нашим министерствам — поворот на карьер "Коёнский щебень". Там страшная земля, даже трава не растёт — один сухостой. Это земля была посёлка Лекарственное, но там всё давно уже развалилось и в 90-е годы все земли поделили на паи. <…> Там ничего нет, да и возделывать [землю] вряд ли там будут», — заметила Галина Плигина.


Организаторы пикета предложили чиновникам альтернативное место для свалки
Организаторы пикета предложили чиновникам альтернативное место для свалки


С плакатами в Первомайском сквере сегодня стояло 10 человек, но приехало больше, уточнили организаторы мероприятия. По их словам, это первый пикет в череде таких акций с постоянным увеличением количества участников.


Акции против мусорного полигона и мусорной концессии проходят с прошлого года. В день приезда президента РФ Владимира Путина в феврале 2018 года пикет проходил возле здания областного правительства. В конце декабря 2017 года на народный сход собрались жители села Плотниково, недалеко от которого власти и собираются сделать полигон. До этого митинг протеста прошёл в самом центре города, а возглавил его Дед Мороз. А ещё ранее — 30 октября — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о расторжении мусорной концессии, чего на самом деле так и не произошло.

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