Бывший глава СО РАН Асеев стал почётным жителем Новосибирска

Бывший председатель СО РАН Александр Асеев
Бывший председатель СО РАН Александр Асеев

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук академик Александр Асеев получит звание почётного гражданина города Новосибирска — за его кандидатуру проголосовали депутаты на очередной сессии.


«Решение совета о присвоении звания почётного жителя города будет оформлено на основании проекта решения совета, внесённого мэром Новосибирска, и результатов тайного голосования. Без дополнительного голосования», — подвёл итоги голосования председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.


Кроме Асеева в список кандидатов попали ещё шесть человек, в том числе две кандидатуры для получения почётного звания посмертно. Перед началом тайного голосования вокруг кандидатуры Александра Асеева возникли споры. В частности, отложить вопрос по Асееву предложила депутат горсовета Наталья Пинус.


Тем не менее по результатам тайного голосования все кандидатуры, в том числе Александра Асеева, набрали требуемое количество голосов. Всего в голосовании участвовали 45 депутатов — Асеев получил 41 голос. 


Также звание почётного жителя Новосибирска получат: генеральный директор АО «Трест Связьстрой-6» Владимир Агеев — за развитие городской инфраструктуры и телекоммуникаций Новосибирска; ветеран труда Владимир Боков — за активную общественную деятельность и большой вклад в развитие ветеранского движения; академик Юрий Ершов — за большой вклад в создание фундаментальной науки в Сибири; ветеран ВОВ Вениамин Чебанов, член Союза художников СССР. 


Впервые звание почётного жителя Новосибирска будет присвоено посмертно. Фёдору Горячеву — первому секретарю новосибирского областного комитета КПСС — за вклад в социально-экономическое развитие города; Михаилу Кулагину — первому секретарю новосибирского обкома ВКПБ, при котором Новосибирск превратился в центр оборонной промышленности во время Великой Отечественной войны. 


Осенью прошлого года Александр Асеев ушёл с поста главы СО РАН — после этого он рассказал, почему поссорился со своим преемником Валентином Пармоном и что будет с Академгородком

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