Массовая авария в Советском районе: столкнулись четыре машины и маршрутка

В столкновении никто не пострадал
В столкновении никто не пострадал

Утром 23 мая на улице Шлюзовой в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили Peugeot 207, Toyota Vista, Mazda, маршрутка № 7 и Chevrolet.


Авария произошла около 8:40 недалеко от остановки «Торговый центр (ул. Балтийская)».


«Peugeot 207 выезжала со двора дома на Шлюзовой, 24 на улицу Шлюзовую, не пропустила автомобиль Toyota Vista, идущую по главной дороге. От столкновения Peugeot разворачивает и зажимает между Mazda и маршруткой № 7. Vista бьётся об отбойник и летит дальше, врезается в Chevrolet», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно приложению Яндекс.Пробки, столкнувшиеся автомобили перекрыли движение по среднему ряду. 


Маршрутка была с пассажирами
Маршрутка была с пассажирами


Ранее стало известно, что в Первомайском районе Новосибирска столкнулись Renault Sandero и Toyota Sprinter — от удара «Тойота» влетела в дерево.

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