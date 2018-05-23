Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ на Троицу

Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ
Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ

Власти Новосибирска запустят дополнительные автобусы и маршрутки до городских кладбищ в ближайшие выходные.


«26 мая, в связи с Троицкой Родительской субботой, и 27 мая, при проведении церковного праздника Святой Троицы, будут организованы дополнительные маршруты пассажирского транспорта», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что возить пассажиров по маршруту Площадь Калинина — Заельцовское кладбище будут пять дополнительных автобусов. Ещё по пять дополнительных маршруток будут ездить на Гусинобродское кладбище от жилмассива «Родники» и от станции метро «Октябрьская». Кроме того, в мэрии обещают стабильную работу автобусов на постоянных маршрутах, которые проходят возле кладбищ.


В апреле власти также запускали дополнительные кладбищенские маршруты в честь празднования церковного праздника Радоница.

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