«Люди приезжают в 4 утра»: пациенты столпились в поликлинике в Ленинском районе

Десятки пациентов столпились у регистратуры сегодня рано утром

Рано утром 23 мая в поликлинике № 18 в Ленинском районе Новосибирска толпа пациентов не смогла записаться к терапевтам и узким специалистам — в поликлинике назвали ситуацию «преувеличенной».







Об огромной очереди в поликлинику на улице Широкой, 113 рассказала пациентка, представитель общественной организации в Новосибирске «Движение против рака» Любовь Вильчинская. По её словам, около 7:30 там уже было около 50 пациентов, которые пытались пробиться в регистратуру.







«Каждый день пытаются люди попасть к узким специалистам и к терапевту. Я сегодня пробовала к терапевту взять. Когда я дверь открыла в поликлинику — я уже была последняя. С визгом, писком через полтора часа прибытия — по экстренному — удалось. А так на 6 июня только запись…





Люди приходят в 5–6 утра, есть те, которые приезжали на машине в 4 часа утра», — объяснила пациентка, уточнив, что утром у неё была высокая температура.







Любовь Вильчинская отметила, что такая ситуация в поликлинике № 18 продолжается около месяца — пациенты считают, что это происходит из-за большого дефицита врачей.







Пациенты считают, что такая ситуация произошла из-за дефицита врачей. Но в поликлинике опровергают догадки жителей улицы Широкой





Заместитель главного врача поликлиники Татьяна Матрос подтвердила, что очередь действительно была, но не месяц, а всего день — из-за сбоя в работе электронной регистратуры. Ежедневные толпы же она назвала «преувеличенной информацией».





«Я иду на работу — начало седьмого. Человек, может быть, 5–6 приходит. Я у них спрашиваю: "Вы зачем так рано приходите?". А чтобы быть первым», — сообщила замглавврача.







Татьяна Матрос подчеркнула, что дефицита врачей в поликлинике нет. В ближайшее время в поликлинике появятся новые специалисты: трое терапевтов, фельдшер и два педиатра.







«Узких специалистов у нас достаточно — по два человека. Единственное, что бывает летний период, когда люди начинают уходить в отпуска, но это по всей стране так. У нас не хуже ситуация, где-либо. А может, где-то и получше», — заключила заместитель руководителя.





