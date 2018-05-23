Из горящей пятиэтажки вывели полтора десятка жильцов: один человек погиб

Пожар начался рано утром из-за непотушенной сигареты

Утром 23 мая в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке: на пожаре погиб 61-летний мужчина.







В 5:29 очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в доме на Есенина: из окна квартиры на третьем этаже был виден огонь, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







Пожарные сразу же выехали на место и обнаружили, что подъезд весь в дыму и нужно срочно эвакуировать жильцов. «По лестничным маршам было эвакуировано 15 человек. Но несмотря на своевременное реагирование пожарно-спасательных подразделений, трагедии не удалось избежать: [в горящей квартире] погиб мужчина 1957 года рождения», — сообщили в МЧС.







В ведомстве добавили, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Огонь повредил комнату в квартире на площади 10 квадратов.





