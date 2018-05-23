Из горящей пятиэтажки вывели полтора десятка жильцов: один человек погиб
Утром 23 мая в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке: на пожаре погиб 61-летний мужчина.
В 5:29 очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в доме на Есенина: из окна квартиры на третьем этаже был виден огонь, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарные сразу же выехали на место и обнаружили, что подъезд весь в дыму и нужно срочно эвакуировать жильцов. «По лестничным маршам было эвакуировано 15 человек. Но несмотря на своевременное реагирование пожарно-спасательных подразделений, трагедии не удалось избежать: [в горящей квартире] погиб мужчина 1957 года рождения», — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Огонь повредил комнату в квартире на площади 10 квадратов.
Накануне утром в доме
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова