Из горящей пятиэтажки вывели полтора десятка жильцов: один человек погиб

Пожар начался рано утром из-за непотушенной сигареты
Пожар начался рано утром из-за непотушенной сигареты

Утром 23 мая в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке: на пожаре погиб 61-летний мужчина.


В 5:29 очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в доме на Есенина: из окна квартиры на третьем этаже был виден огонь, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Пожарные сразу же выехали на место и обнаружили, что подъезд весь в дыму и нужно срочно эвакуировать жильцов. «По лестничным маршам было эвакуировано 15 человек. Но несмотря на своевременное реагирование пожарно-спасательных подразделений, трагедии не удалось избежать: [в горящей квартире] погиб мужчина 1957 года рождения», — сообщили в МЧС.


В ведомстве добавили, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Огонь повредил комнату в квартире на площади 10 квадратов.


Накануне утром в доме № 10 на улице Халтурина загорелась лестничная площадка — пожарные эвакуировали из дома семь человек. Пострадали две женщины.

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