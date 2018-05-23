Видео: новосибирец придумал инвалидную коляску, которая управляется силой мысли

Сейчас инженер работает над безопасностью своего изобретения
Сейчас инженер работает над безопасностью своего изобретения

Выпускник Новосибирского государственного технического университета Иван Невзоров разработал первую в мире инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять силой мысли.


Сейчас изобретение проходит тестирование в Новосибирске.


«Инвалидная коляска-вездеход под управлением силы мысли — первая в мире. Главные потребители разработки — люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей, но имеют сохранный мозг. При этом коляска <…> за счёт гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры. При выходе разработки на рынок стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


В 2012 году Иван Невзоров окончил механико-технологический факультет НГТУ
В 2012 году Иван Невзоров окончил механико-технологический факультет НГТУ


По словам Лобанова, главной задачей инженеров было создание связи между двумя устройствами — коляской-вездеходом и «шапкой» с электродами, которая преобразует сигналы мозга в команды.


«Импульсы, создаваемые нейронами головного мозга, через электроды "нейрошапки" поступают на обработку в компьютер, который в свою очередь активирует движение коляски», — поясняет Юрий Лобанов.


Сейчас создатель коляски Иван Невзоров работает над безопасностью своего изобретения, после он намерен настроить скорость передачи сигналов.


Демонстрация работы коляски-вездехода


В прошлом месяце стало известно, что учёные НГТУ разработали шурупы из сверхпрочной керамики для операций на позвоночнике.

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