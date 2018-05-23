Видео: новосибирец придумал инвалидную коляску, которая управляется силой мысли

Сейчас инженер работает над безопасностью своего изобретения

Выпускник Новосибирского государственного технического университета Иван Невзоров разработал первую в мире инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять силой мысли.







Сейчас изобретение проходит тестирование в Новосибирске.





«Инвалидная коляска-вездеход под управлением силы мысли — первая в мире. Главные потребители разработки — люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей, но имеют сохранный мозг. При этом коляска <…> за счёт гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры. При выходе разработки на рынок стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.





В 2012 году Иван Невзоров окончил механико-технологический факультет НГТУ





По словам Лобанова, главной задачей инженеров было создание связи между двумя устройствами — коляской-вездеходом и «шапкой» с электродами, которая преобразует сигналы мозга в команды.







«Импульсы, создаваемые нейронами головного мозга, через электроды "нейрошапки" поступают на обработку в компьютер, который в свою очередь активирует движение коляски», — поясняет Юрий Лобанов.





Сейчас создатель коляски Иван Невзоров работает над безопасностью своего изобретения, после он намерен настроить скорость передачи сигналов.





Демонстрация работы коляски-вездехода





В прошлом месяце стало известно, что учёные НГТУ разработали шурупы из сверхпрочной керамики для операций на позвоночнике.

