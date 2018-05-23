Видео: новосибирец придумал инвалидную коляску, которая управляется силой мысли
Выпускник Новосибирского государственного технического университета Иван Невзоров разработал первую в мире инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять силой мысли.
Сейчас изобретение проходит тестирование в Новосибирске.
«Инвалидная коляска-вездеход под управлением силы мысли — первая в мире. Главные потребители разработки — люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей, но имеют сохранный мозг. При этом коляска <…> за счёт гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры. При выходе разработки на рынок стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
По словам Лобанова, главной задачей инженеров было создание связи между двумя устройствами — коляской-вездеходом и «шапкой» с электродами, которая преобразует сигналы мозга в команды.
«Импульсы, создаваемые нейронами головного мозга, через электроды "нейрошапки" поступают на обработку в компьютер, который в свою очередь активирует движение коляски», — поясняет Юрий Лобанов.
Сейчас создатель коляски Иван Невзоров работает над безопасностью своего изобретения, после он намерен настроить скорость передачи сигналов.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены пресс-службой НГТУ