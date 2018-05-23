Новосибирцу выписали штраф за полёт квадрокоптера над оперным театром

Нарушитель поднял квадрокоптер в воздух над оперным театром
Нарушитель поднял квадрокоптер в воздух над оперным театром

Жителя Новосибирска оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.


Инцидент произошёл 24 апреля. Владелец квадрокоптера поднял его в воздух над театром оперы и балета, чтобы сделать видеосъёмку с высоты, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


«Вопреки требованиям закона перед осуществлением полёта житель Новосибирска не получил разрешения на полёт от органов управления воздушным движением, не направил им план <…> полёта, не владел аэронавигационной и метеорологической информацией», — описали ситуацию в прокуратуре.


В ведомстве уточнили, что нарушение обнаружила Новосибирская транспортная прокуратура. После её проверки Ространснадзор оштрафовал владельца квадрокоптера на 5 тысяч рублей по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение использования воздушного пространства лицом, не наделённым полномочиями по его использованию). В прокуратуре добавили, что этого жителя города уже не первый раз наказывают за такое нарушение.


В прошлом году ещё пять новосибирцев с квадрокоптерами получили штрафы за съемку Дня города с высоты.

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