«Тойота» влетела в дерево после ДТП на Героев Революции: пострадал мужчина
Утром 23 мая в Первомайском районе Новосибирска столкнулись Renault Sandero и Toyota Sprinter — от удара «Тойота» влетела в дерево.
Столкновение произошло около 8:30 на перекрёстке улиц Героев Революции и Марии Ульяновой.
«Renault Sandero двигался по улице Героев Революции со стороны Эйхе, совершал левый поворот на улицу Марии Ульяновой в сторону Первомайской. При манёвре не пропустил "Тойоту", которая двигалась по улице Героев Революции со стороны Физкультурной в направлении реки. В результате произошло ДТП, от удара [водитель] Toyota Sprinter потерял управление и врезался в дерево», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в Toyota Sprinter не сработали подушки безопасности, из-за чего водитель ударился грудью о руль. На месте работали врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД.
Ещё одна жёсткая авария случилась сегодня утром на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова: в ДТП сошлись три машины. Одного из водителей увезли на скорой.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus