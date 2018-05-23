Водителя «Жигулей» увезли на скорой после жёсткого ДТП на перекрёстке
Утром 23 мая в Кировском районе Новосибирска произошла авария с участием трёх машин: одного из водителей забрала скорая помощь.
ДТП случилось в седьмом часу утра на перекрёстке Петухова и Советского шоссе. В аварии сошлись Nissan, Toyota и «Жигули», сообщили аварийные комиссары «Автоспас».
«Nissan Sunny двигался по Петухова в сторону Бронной, Toyota и ВАЗ-2107 двигались по Советскому шоссе в сторону Мира», — описали в «Автоспасе» секунды перед аварией.
По данным аваркомов, после ДТП водителя «семёрки» увезла скорая помощь.
Инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков уточнил, что авария произошла в 6:15. На месте работают инспекторы ДПС. Подробности случившегося в Госавтоинспекции пообещали сообщить позже.
В минувшую субботу авария с участием трёх машин произошла на Бердском шоссе в районе Матвеевки: там столкнулись две «Тойоты» и «Хонда». В больницу увезли двоих пострадавших.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим.
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus