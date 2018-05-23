Водителя «Жигулей» увезли на скорой после жёсткого ДТП на перекрёстке

Три машины столкнулись на пересечении Петухова и Советского шоссе
Три машины столкнулись на пересечении Петухова и Советского шоссе

Утром 23 мая в Кировском районе Новосибирска произошла авария с участием трёх машин: одного из водителей забрала скорая помощь.


ДТП случилось в седьмом часу утра на перекрёстке Петухова и Советского шоссе. В аварии сошлись Nissan, Toyota и «Жигули», сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


«Nissan Sunny двигался по Петухова в сторону Бронной, Toyota и ВАЗ-2107 двигались по Советскому шоссе в сторону Мира», — описали в «Автоспасе» секунды перед аварией.


По данным аваркомов, после ДТП водителя «семёрки» увезла скорая помощь.


Инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков уточнил, что авария произошла в 6:15. На месте работают инспекторы ДПС. Подробности случившегося в Госавтоинспекции пообещали сообщить позже.


ДТП произошло в седьмом часу утра
ДТП произошло в седьмом часу утра


На месте работала скорая помощь
На месте работала скорая помощь


В минувшую субботу авария с участием трёх машин произошла на Бердском шоссе в районе Матвеевки: там столкнулись две «Тойоты» и «Хонда». В больницу увезли двоих пострадавших.

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