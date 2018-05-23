Власти Новосибирска нашли деньги на светофоры для двух загруженных перекрёстков

Поставить светофоры рабочие должны в течение лета

Власти Новосибирска решили поставить светофоры на двух перекрёстках в Калининском и Октябрьском районах — это обойдётся городскому бюджету больше чем в 2 миллиона рублей.







Электронный аукцион на строительство светофоров объявило МКУ «Горсвет». Учреждение искало подрядчика, который поставит светофоры на пересечении Никитина – Короленко в Октябрьском районе и Объединения – Дунаевского в Калининском районе.







«Строительство светофора на перекрестке улиц Объединения – Дунаевского связано со значительным количеством обращений граждан, расположением остановки общественного транспорта, одним из направлений движения к социальным объектам, а также наказом избирателей», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Строительство другого светофора в мэрии объяснили тем, что по улице Короленко стало ездить больше машин. Водители пользуются этой дорогой в том числе для того, чтобы выехать на Автогенную.







Аукцион прошёл 21 мая: он стартовал с максимальной цены контракта в 2,7 миллиона рублей. За победу боролись три участника, один из которых попросил за свои услуги минимальную цену — 2 миллиона 224 тысячи рублей. Название компании-победителя, с которой заказчик планирует заключить контракт, на сайте госзакупок пока не указано.







Выполнить работу победитель аукциона должен до 31 августа. Оплатить его услуги «Горсвет» планирует из бюджета Новосибирска на 2018 год.







Поставить светофоры на пересечении Объединения и Дунаевского ранее обещал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Жители Калининского района пожаловались ему, что детям приходится стоять в этом месте по 15-20 минут, чтобы перейти дорогу.