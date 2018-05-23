Учёные назвали куриные яйца средством от сердечно-сосудистых заболеваний

Секрет здорового сердца — съедать ежедневно по одному яйцу
Секрет здорового сердца — съедать ежедневно по одному яйцу

Китайские ученые в течение нескольких лет проводили исследование, в котором приняли участие более 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Выяснилось, 13,1% участников съедали в день одно или два яйца, а 9,1% респондентов ели яйца не каждый день.


За 8 лет исследований было зарегистрировано 83 977 случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 9985 имели летальный исход. Оказалось, что у тех, кто ел яйца чаще, риск геморрагического инсульта понижался на 26%, а вероятность преждевременной смерти — на 18%. Результаты исследования китайских учёных были опубликованы в журнале Heart.


Недавно НГС писал также о новосибирцах, выбравших для себя здоровый образ жизни и принявших участие в фестивале «ЗаБег».

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