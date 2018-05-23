Пожар уничтожил часть скейт-парка на «Родниках» в Новосибирске

Горка, которой уже нет
Горка, которой уже нет


Вечером 22 мая произошёл пожар в скейт-парке на улице Свечникова в жилмассиве «Родники». Как сообщил корреспонденту НГС дежурный ФПС №9, пожар произошёл около 20.00, на его тушение были направлены две машины. При пожаре никто не пострадал. В соцсетях обсуждается две версии происшествия: поджог и неосторожное обращение с огнём.


Ранее НГС сообщал о другом пожаре, случившимся на Западном жилмассиве — пожарные эвакуировали из загоревшегося дома семь человек.

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