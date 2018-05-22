Число мест в детсадах Новосибирской области выросло, но их по-прежнему не хватает

По данным специалистов, число мест в дошкольных учреждениях увеличилось
По данным специалистов, число мест в дошкольных учреждениях увеличилось

Федеральная служба государственной статистики по Новосибирской области (Новосибстат) опубликовала отчёт о дошкольном образовании в регионе за 2017 год. По данным специалистов, число мест в дошкольных учреждениях по сравнению с 2016 годом увеличилось на 1,8%, однако мест в детских садах по-прежнему не хватает: в прошедшем году на 100 мест в среднем приходилось 113 детей.


Всего же в Новосибирской области число детей, получающих дошкольное образование, выросло по сравнению с 2016 годом на 1,5% и составило 142,9 тысячи человек. Воспитанием детей в прошедшем году занимались 14,3 тысячи педагогических работников, более половины из них имеют высшее профессиональное образование.


Недавно НГС сообщал о том, что у работников учреждений дошкольного образования области самый низкий уровень заработной платы.

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