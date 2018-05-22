«Асфальт бросают прямо в лужи»: как благоустраивают территорию в новосибирском дворе

Ремонт дворовой территории происходил под дождём

Вечером 22 мая, одна из читательниц НГС, представившаяся Ириной, прислала фотографии того, как во дворе домов № 29/1 и 29/2 на улице Богдана Хмельницкого благоустраивают территорию.







«Я в ЖЭУ управдомом работаю, но мы не курируем этот участок. Они сегодня чётко с обеда дорожки все заасфальтировали и между домами. Там река течет между домами, а они прямо в воду кидают асфальт. Кто этим занимается, я не знаю, мы их не курируем. Надо звонить в администрацию Калининского района, тем, кто там занимается благоустройством», — рассказала Ирина.







В прошлом году НГС сообщал об ответе департамента транспорта мэрии Новосибирска на возмущение жителей, что «асфальт кладут в лужи». На своей официальной странице «ВКонтакте» департамент сообщил, что есть виды работ, которые можно выполнять в дождь.

