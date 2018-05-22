Видео: десятки новосибирцев столпились вокруг людей в странных нарядах в центре города

Перфоманс начался в 18:30 на крыльце театра «Красный факел» в центре Новосибирска

Вечером 22 мая десятки новосибирцев пришли на открытие масштабного фестиваля в театре «Красный факел» — к его началу актёры устроили необычный перфоманс под сильным дождём.







Артисты «Красного факела» надели цирковые костюмы и вышли на крыльцо театра, приветствуя десятки гостей большого фестиваля «Ново-Сибирский транзит». Он начинается сегодня с трёхчасового спектакля «Пер Гюнт».







Актёры «разбивали» кирпичи о головы друг друга





Другие актёры снимали видео, задавая неожиданные вопросы зрителям





Накануне открытия на площадку у театра поставили туристические палатки — в этом году темой стала «пешеходная зона» и туристы с рюкзаками, пояснил директор «Красного факела» Александр Кулябин. В прошлые годы фестиваль оформляли в автомобильной, авиа- и железнодорожной тематике.







На открытие пришли десятки горожан





Актёры танцевали около сорока минут, начав представление под дождём





«Мы действительно не подбирали специально под какую-то тенденцию, но, например, можно назвать одной из тенденций, что в этой афише несколько спектаклей, которые так или иначе связаны с темой нашей недавней истории — историей XX века, каких-то трагических событий, и попытки рефлексировать на какие-то болезненные исторические темы», — рассказала об особенностях репертуара эксперт фестиваля, театральный критик Анна Банасюкевич.











Спектакли «Ново-Сибирского транзита» — театров Урала, Сибири и Дальнего Востока — будут идти до 30 мая. Среди участников — «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерово и Норильска.





Новосибирск будет представлен спектаклями трёх драматических театров: «Глобус», «Старый дом» и «Красный факел».







Фестиваль завершится спектаклем «Иллюзия» — ради него один из артистов Константин Телегин превратился в женщину.

