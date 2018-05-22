Видео: десятки новосибирцев столпились вокруг людей в странных нарядах в центре города

Перфоманс начался в 18:30 на крыльце театра «Красный факел» в центре Новосибирска
Перфоманс начался в 18:30 на крыльце театра «Красный факел» в центре Новосибирска

Вечером 22 мая десятки новосибирцев пришли на открытие масштабного фестиваля в театре «Красный факел» — к его началу актёры устроили необычный перфоманс под сильным дождём.


Артисты «Красного факела» надели цирковые костюмы и вышли на крыльцо театра, приветствуя десятки гостей большого фестиваля «Ново-Сибирский транзит». Он начинается сегодня с трёхчасового спектакля «Пер Гюнт».


Актёры «разбивали» кирпичи о головы друг друга
Актёры «разбивали» кирпичи о головы друг друга


Другие актёры снимали видео, задавая неожиданные вопросы зрителям
Другие актёры снимали видео, задавая неожиданные вопросы зрителям


Накануне открытия на площадку у театра поставили туристические палатки — в этом году темой стала «пешеходная зона» и туристы с рюкзаками, пояснил директор «Красного факела» Александр Кулябин. В прошлые годы фестиваль оформляли в автомобильной, авиа- и железнодорожной тематике.


На открытие пришли десятки горожан
На открытие пришли десятки горожан


Актёры танцевали около сорока минут, начав представление под дождём
Актёры танцевали около сорока минут, начав представление под дождём


«Мы действительно не подбирали специально под какую-то тенденцию, но, например, можно назвать одной из тенденций, что в этой афише несколько спектаклей, которые так или иначе связаны с темой нашей недавней истории — историей XX века, каких-то трагических событий, и попытки рефлексировать на какие-то болезненные исторические темы», — рассказала об особенностях репертуара эксперт фестиваля, театральный критик Анна Банасюкевич.



Спектакли «Ново-Сибирского транзита» — театров Урала, Сибири и Дальнего Востока — будут идти до 30 мая. Среди участников — «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерово и Норильска. 


Новосибирск будет представлен спектаклями трёх драматических театров: «Глобус», «Старый дом» и «Красный факел».


Фестиваль завершится спектаклем «Иллюзия» — ради него один из артистов Константин Телегин превратился в женщину.

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