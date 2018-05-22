Японец нарисовал для новосибирцев дочь Бабы-яги и модницу в ушанке

В новосибирском Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) 22 мая открылась выставка Юдзи Хирацуки «Жизнь в городе» — первая персональная выставка японского художника-графика в России.







Свою первую персональную выставку в России Юдзи Хирацука открыл в Новосибирске





Выставка объединила ключевые работы художника последних лет и несколько картин, созданных специально для проекта в Новосибирске в рамках Года Японии в России.







Юдзи Хирацука родился в Осаке, с 1985 года живёт и работает в США, является профессором колледжа Свободных искусств Университета штата Орегон. Его персональные выставки проходили в США, Корее, Канаде и Северной Ирландии, а работы входят в собрания Британского музея, Центрального музея искусств Токио, Художественного музея Цинциннати, Портлендского художественного музея, Художественного музея Кливленда, Галереи Саклера (The Smithsonian’s Museum of Asian Art), Нью-Йоркской публичной библиотеки.





«У меня была задача сделать что-то на тему России, — рассказал художник корреспонденту НГС. — Я взял за основу русскую шапку-ушанку и ромашку как символ России, а всё остальное — это тот образ, который у меня в голове родился».







Картина «Модница» основана на одном из основных символов России — шапке-ушанке





Для жителей Новосибирска он изобразил модницу, в наряде которой сочетаются западная раскованность и традиционные японские орнаменты, и переосмыслил русский фольклор, изобразив дочь Бабы-яги и матрёшку в окружении японских игрушек.







«В каждой из картин есть своя собственная история. Я, конечно, могу рассказать, но оставляю это воображению тех, кто будет смотреть на картину», — рассказал он.







Основные мотивы работ Юдзи Хирацуки — сопоставление западных и японских традиций. «Мои работы могут отдалённо напоминать традиционные японские отпечатки укиё-э (они часто имеют декоративный характер, ярко раскрашены, наполнены стилизованными гротескными фигурами), в то же время они обыгрывают сюжеты современного западного мира», — отмечал он в описании своих работ для выставки в Северной Ирландии.







Больше всего художнику нравится изображать женщин, сочетая в их одежде западный крой и традиционные японские орнаменты, птиц и растения





В разговоре с корреспондентом НГС он признался, что больше всего ему нравится изображать людей в необычных позах. «В особенности девушки: их можно наряжать, придумывать причёску. С мужчинами не так хорошо получается», — заметил художник.







Юдзи Хирацука работает в технике интаглио — это метод глубокой печати, при котором он использует гравирование сухой иглой на медной пластине. Все картины напечатаны на очень тонкой японской бумаге васи, а чтобы подложка была плотнее, художник использовал прессование по технике шин-колле.







Художник работает в необычной технике гравированной печати — интаглио. Таким образом, например, печатают денежные купюры





Выставка «Жизнь в городе» работает в ГЦИИ до 17 июня.







В художественном музее этой весной часть экспозиции привезли из Третьяковской галереи — чтобы попасть на выставку, новосибирцам пришлось отстоять огромную очередь.

