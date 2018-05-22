ГИБДД объявила в розыск водителя, который сбил на Затулинке школьника на велосипеде

Авария произошла на углу дома Зорге, 38

Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 18 мая на Затулинке сбил мальчика на велосипеде.





ДТП случилось во дворах на Зорге недалеко от улицы Сибиряков-Гвардейцев.





«В 18:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по внутриквартальному проезду дома № 38 по улице Зорге», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Возле дома автомобиль наехал на 10-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик попал в больницу с ушибом головы.





Всех, кто стал очевидцем ДТП или знает, где находится водитель, просят обращаться в полицию по номеру 002 или 2322351.





Среди других аварий с велосипедистами НГС недавно рассказывал про ДТП, которое случилось в конце апреля в Ленинском районе: тогда в больницу попал 13-летний мальчик.