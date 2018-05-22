ГИБДД объявила в розыск водителя, который сбил на Затулинке школьника на велосипеде
Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 18 мая на Затулинке сбил мальчика на велосипеде.
ДТП случилось во дворах на Зорге недалеко от улицы Сибиряков-Гвардейцев.
«В 18:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по внутриквартальному проезду дома
Возле дома автомобиль наехал на 10-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик попал в больницу с ушибом головы.
Всех, кто стал очевидцем ДТП или знает, где находится водитель, просят обращаться в полицию по номеру 002 или 2322351.
Среди других аварий с велосипедистами НГС недавно рассказывал про ДТП, которое случилось в конце апреля в Ленинском районе: тогда в больницу попал 13-летний мальчик.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым