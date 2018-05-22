ГИБДД объявила в розыск водителя, который сбил на Затулинке школьника на велосипеде

Авария произошла на углу дома Зорге, 38
Авария произошла на углу дома Зорге, 38

Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 18 мая на Затулинке сбил мальчика на велосипеде.


ДТП случилось во дворах на Зорге недалеко от улицы Сибиряков-Гвардейцев.


«В 18:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по внутриквартальному проезду дома № 38 по улице Зорге», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Возле дома автомобиль наехал на 10-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик попал в больницу с ушибом головы.


Всех, кто стал очевидцем ДТП или знает, где находится водитель, просят обращаться в полицию по номеру 002 или 2322351.


Среди других аварий с велосипедистами НГС недавно рассказывал про ДТП, которое случилось в конце апреля в Ленинском районе: тогда в больницу попал 13-летний мальчик.

Прочтений: 2759
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено