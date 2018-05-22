Авария с двумя «Хондами» собрала пробку на Богдана Хмельницкого в вечерний час пик

В ДТП сошлись две «Хонды»
В ДТП сошлись две «Хонды»

Сегодня, 22 мая, на Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись Honda CR-V и Honda Accord: авария затруднила проезд по улице.


ДТП произошло в 16:40 недалеко от ЛДС «Сибирь». Honda Accord ехала по Богдана Хмельницкого со стороны Сухого Лога в направлении Бардина, а Honda CR-V — ей навстречу, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


«Девушка на "Хонде ЦР-В" попала на [трамвайные] рельсы и потеряла управление. Её заносит поперёк на встречную полосу, где двигался автомобиль Honda Accord, происходит столкновение», - описали аварию в «Автоспасе».


По данным аваркомов, в ДТП никто не пострадал — из-за аварии на Богдана Хмельницкого собралась пробка.


Скорость потока упала до 10 км/час
Скорость потока упала до 10 км/час


Прочтений: 39
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено