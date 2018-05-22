Авария с двумя «Хондами» собрала пробку на Богдана Хмельницкого в вечерний час пик
Сегодня, 22 мая, на Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись Honda CR-V и Honda Accord: авария затруднила проезд по улице.
ДТП произошло в 16:40 недалеко от ЛДС «Сибирь». Honda Accord ехала по Богдана Хмельницкого со стороны Сухого Лога в направлении Бардина, а Honda CR-V — ей навстречу, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».
«Девушка на "Хонде ЦР-В" попала на [трамвайные] рельсы и потеряла управление. Её заносит поперёк на встречную полосу, где двигался автомобиль Honda Accord, происходит столкновение», - описали аварию в «Автоспасе».
По данным аваркомов, в ДТП никто не пострадал — из-за аварии на Богдана Хмельницкого собралась пробка.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus (1), скриншот yandex.ru/maps (2)