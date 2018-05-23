Холодненькая пошла: в Новосибирске начали отключать горячую воду

В течение ближайшей недели теплоэнергетики будут испытывать трубы кипятком

Сегодня в Новосибирске начинаются первые отключения горячей воды, связанные с завершением отопительного сезона.







С 23 по 29 мая «Сибирская генерирующая компания» будет испытывать тепловые сети на максимальную температуру. Воду подогреют до 130 градусов, сообщали ранее в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.







Эти испытания будут проходить в три этапа. Сегодня и завтра, 24 мая, они затронут зону теплоснабжения от ТЭЦ-5.





Под испытания в эти два дня попадут тепловые сети:







В Дзержинском районе на улицах Айвазовского, Бориса Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжской, Волочаевской, Гоголя, Гусинобродском шоссе, проспекте Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальной, Ползунова, Селезнёва, Толбухина, Трикотажной, Лазарева, Республиканской (до пересечения с Трикотажной).







В Железнодорожном районе на улицах 1905 года, Бурлинской, Нарымской, Сибирской, Советской, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальной магистрали.







В Заельцовском районе на Линейном жилмассиве, улицах Линейной, от улиц Нарымской — Плановой в сторону реки Обь, на улице Кропоткина, Кропоткинском и Плехановском жилмассивах, Деповской.







В Октябрьском районе на улицах Автогенной, Бориса Богаткова, Белинского, Воинской, Грибоедова, Далидовича, Дунайской, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевской, Кошурникова, Крамского, Ленинградской, Лескова, Лобова, Московской, Нижегородской, Никитина, Панфиловцев, Пешеходной, Пролетарской, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Вилюйской, Выборной, а также на Восточном жилмассиве и Ключ-Камышенском плато.







В Центральном районе на улицах Военной, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатской, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромской, Каменской, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьской, Орджоникидзе, Островского, Партизанской, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнёва, Советской, Фрунзе.







В Первомайском районе на улицах Баумана, Героев Революции, Красный Факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайской, Пожарского, Тельмана, Физкультурной, Чапаева, Эйхе.







В Кировском районе на улицах Ударной, Бурденко, Бетонной, Мира, Северо-Чемском жилмассиве, Петухова, Зорге, Громова, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев, Северном проезде, Урманова, Кожевникова, Оловозаводской, Аникина, Обогатительной, 20 Партсъезда, а также на Акатуйском жилмассиве.







В ближайшие два дня под испытания попадут тепловые сети в семи районах города





С графиком испытаний на максимальную температуру в последующие дни можно ознакомиться по ссылке.





Эта проверка будет сопровождаться отключениями горячей воды, которые затронут только часть зданий.





«Это те потребители, у которых теплообменники горячей воды стоят в их домах, соответственно, мы не можем гарантировать, что эта высокая температура не попадёт в их систему горячего водоснабжения, поэтому для безопасности мы отключаем. То есть период отключения горячей воды составит не более двух суток для этих абонентов, но у большей части, у 70%, горячая вода будет», — рассказывал ранее начальник диспетчерского управления «Тепловых сетей» Новосибирского филиала СГК Роман Корниенко.







После того как теплоэнергетики проверят сети максимальной температурой, они приступят к следующим испытаниям — гидравлическим. Они продлятся с конца мая до первой декады августа. Горячую воду в это время специалисты обещают отключать не больше чем на неделю.