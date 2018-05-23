Центр Новосибирска перекроют в будний день ради шествия
Мэрия Новосибирска объявила о перекрытиях на Красном проспекте — завтра, 24 мая, на улицах в центре города временно ограничат движение машин.
«В четверг, 24 мая, с 16:00 до 17:00 в Новосибирске состоится праздничное шествие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры, — от Первомайского сквера до сквера архитектора Крячкова. В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры третий год подряд в центре Новосибирска проходит праздничное шествие с буквами славянского алфавита "Шествие буквиц"», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Маршрут проведения праздничного шествия — от Первомайского сквера с выходом на улицу Горького по центральной аллее Красного проспекта до Государственного концертного зала им. А.М. Каца.
Общая колонна будет состоять из представителей делегаций муниципальных районов, городских округов, районов города Новосибирска. В начале колонны пойдут студенты НГПУ, педколледжей
«24 мая на период сбора участников шествия и его проведения вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог», — предупреждают в мэрии.
НГС публикует карту перекрытий.
На прошедших выходных в честь Дня славянской письменности и культуры верующие горожане прошли крестным ходом по Красному проспекту.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова, фрагмент справочника 2ГИС