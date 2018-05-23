Центр Новосибирска перекроют в будний день ради шествия

Шествие буквиц в Новосибирске традиционно проходит 24 мая. На фото — участники шествия в 2016 году
Шествие буквиц в Новосибирске традиционно проходит 24 мая. На фото — участники шествия в 2016 году

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытиях на Красном проспекте — завтра, 24 мая, на улицах в центре города временно ограничат движение машин.


«В четверг, 24 мая, с 16:00 до 17:00 в Новосибирске состоится праздничное шествие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры, — от Первомайского сквера до сквера архитектора Крячкова. В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры третий год подряд в центре Новосибирска проходит праздничное шествие с буквами славянского алфавита "Шествие буквиц"», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Маршрут проведения праздничного шествия — от Первомайского сквера с выходом на улицу Горького по центральной аллее Красного проспекта до Государственного концертного зала им. А.М. Каца.


Общая колонна будет состоять из представителей делегаций муниципальных районов, городских округов, районов города Новосибирска. В начале колонны пойдут студенты НГПУ, педколледжей № 1 и 2. Начало шествия — в 16:00.


«24 мая на период сбора участников шествия и его проведения вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог», — предупреждают в мэрии.


НГС публикует карту перекрытий.


С 16:00 до 16:10 будет перекрыт перекрёсток Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького. С 16:00 до 16:45 — улицы Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая и Свердлова на участках, пересекающих аллею Красного проспекта.  А с 16:45 до 17:00 закроют перекрёсток Красного проспекта и улицы Свердлова
С 16:00 до 16:10 будет перекрыт перекрёсток Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького.

С 16:00 до 16:45 — улицы Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая и Свердлова на участках, пересекающих аллею Красного проспекта. 

А с 16:45 до 17:00 закроют перекрёсток Красного проспекта и улицы Свердлова


На прошедших выходных в честь Дня славянской письменности и культуры верующие горожане прошли крестным ходом по Красному проспекту.

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