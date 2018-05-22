Налётчик на киоск с блинами признался в злодеяниях своей бабушке и отправился в колонию

Налётчику предстоит провести четыре года в колонии строгого режима

В Новосибирске завершился суд над 28-летним мужчиной, который с ножом напал на продавца «Русских блинов» и забрал из кассы больше 4 тысяч рублей.







Инцидент произошёл в ночь 15 февраля 2018 года в павильоне «Русских блинов» возле дома № 44 на улице Челюскинцев, рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Владимир Мишин.







Как следует из материалов уголовного дела, в два часа ночи в павильон вошёл подвыпивший мужчина в медицинской маске.







«Зайдя в магазин, <…> он посмотрел, что никого [из посетителей] нет, никто не может ему помешать, противостоять ему, противодействовать. Соответственно, он неожиданно для продавца напал на неё, <…> руку с ножом направил в её сторону, потом приставил к её животу нож с целью подавить её волю к сопротивлению и потребовал передать ему деньги. Но продавец сказала, что денег нет. Тогда <…> [мужчина] потребовал открыть кассовый ящик, в котором хранятся деньги, и, когда она выполнила эти требования, <…> похитил из кассы 4026 рублей», — описал ситуацию Владимир Мишин.







По его словам, после этого мужчина сбежал, а деньги потратил на алкоголь. Но спустя пять дней, после разговора с собственной бабушкой, он решил сдаться полицейским.







«Сам в органы полиции пришёл, написал явку с повинной, вину <…> признал», — уточнил заместитель прокурора.







Как сообщил Владимир Мишин, ещё во время расследования уголовного дела 28-летний мужчина возместил ущерб павильону. Это корреспонденту НГС подтвердили и в компании «Русские блины».







В итоге признавшийся в налёте новосибирец пошёл под суд. Как сообщается в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда Новосибирска, мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).







В понедельник, 21 мая, налётчик выслушал обвинительный приговор. «У него опасный рецидив. Он ранее судим был как за грабёж, так и за разбой. <…> С учётом этого суд ему определил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказал Владимир Мишин.







Приговор в законную силу ещё не вступил.









Также в феврале этого года работники уголовного розыска задержали подозреваемых в вооружённом нападении на ломбард в Первомайском районе. По версии следствия, мужчины с пистолетом похитили драгоценностей на миллион рублей.