Налётчик на киоск с блинами признался в злодеяниях своей бабушке и отправился в колонию
В Новосибирске завершился суд над 28-летним мужчиной, который с ножом напал на продавца «Русских блинов» и забрал из кассы больше 4 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в ночь 15 февраля 2018 года в павильоне «Русских блинов» возле дома
Как следует из материалов уголовного дела, в два часа ночи в павильон вошёл подвыпивший мужчина в медицинской маске.
«Зайдя в магазин, <…> он посмотрел, что никого [из посетителей] нет, никто не может ему помешать, противостоять ему, противодействовать. Соответственно, он неожиданно для продавца напал на неё, <…> руку с ножом направил в её сторону, потом приставил к её животу нож с целью подавить её волю к сопротивлению и потребовал передать ему деньги. Но продавец сказала, что денег нет. Тогда <…> [мужчина] потребовал открыть кассовый ящик, в котором хранятся деньги, и, когда она выполнила эти требования, <…> похитил из кассы 4026 рублей», — описал ситуацию Владимир Мишин.
По его словам, после этого мужчина сбежал, а деньги потратил на алкоголь. Но спустя пять дней, после разговора с собственной бабушкой, он решил сдаться полицейским.
«Сам в органы полиции пришёл, написал явку с повинной, вину <…> признал», — уточнил заместитель прокурора.
Как сообщил Владимир Мишин, ещё во время расследования уголовного дела 28-летний мужчина возместил ущерб павильону. Это корреспонденту НГС подтвердили и в компании «Русские блины».
В итоге признавшийся в налёте новосибирец пошёл под суд. Как сообщается в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда Новосибирска, мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
В понедельник, 21 мая, налётчик выслушал обвинительный приговор. «У него опасный рецидив. Он ранее судим был как за грабёж, так и за разбой. <…> С учётом этого суд ему определил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказал Владимир Мишин.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Также в феврале этого года работники уголовного розыска задержали подозреваемых в вооружённом нападении на ломбард в Первомайском районе. По версии следствия, мужчины с пистолетом похитили драгоценностей на миллион рублей.
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Ольга Хмелевская
Скриншот и видео 54.мвд.рф