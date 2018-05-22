Фото: в Новосибирске показали причёски всех цветов радуги и рисунки на полуобнажённых телах

Сегодня, 22 мая, в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» собрались лучшие парикмахеры и визажисты Сибири и Урала. Они соревновались в 53 номинациях: кроме стрижек и причёсок моделям делали маникюр и макияж, отдельным направлением шёл боди-арт.





Мастера рисовали не только на лицах моделей, но и на почти обнажённых телах





«Это как в спорте: мы готовим чемпионов мира, — рассказала НГС организатор события Ия Клестова, президент общественного объединения «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири». — К примеру, в прошлом году Людмила Железнюк из нашего Новосибирска стала чемпионкой мира, сейчас она уже [работает] тренером».





В числе самых интересных номинаций — авангардные и фантазийные причёски





Конкурс проводится уже в семнадцатый раз, и интерес к нему растёт. В этом году количество мастеров, по словам Ии Клестовой, процентов на тридцать больше, чем в прошлом: заявки на участие в мероприятии подали больше 300 человек.





В зале делали не только причёски, но и оригинальные стрижки





На турнир съехались профессионалы из разных регионов Сибири и Урала: Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев. Также были гости из Казахстана.





На сцене показывали коллекции чемпионов по парикмахерскому искусству





Помимо собственно соревнований турнир включал шоу-программу с показами модных коллекций от чемпионов по парикмахерскому искусству.





Работу парикмахеров оценивали чемпионы мира и сертифицированные тренеры





Мастера делали стрижки и сложные укладки прямо на площадке





В Экспоцентре устроили не только соревнование, но и обмен опытом: чемпионы России по парикмахерскому искусству в течение дня давали мастер-классы по разным техникам.





Помимо различных дефиле на сцене прошёл мастер-класс чемпиона мира по парикмахерскому искусству Валерия Тигрова







Новосибирские мастера делают из своей работы настоящее шоу не только на профессиональных турнирах. К примеру, победитель конкурсов парикмахерского искусства по Сибири и Дальнему Востоку Виталий Аллахвердян принял участие в хоррор-вечеринке, которая проходила в одном из городских баров: он преобразился в гибрид Фредди Крюгера и Суини Тодда с ножницами вместо пальцев, которыми подстриг девушку на глазах у посетителей.