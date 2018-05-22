Фото: в Новосибирске показали причёски всех цветов радуги и рисунки на полуобнажённых телах
Сегодня, 22 мая, в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» собрались лучшие парикмахеры и визажисты Сибири и Урала. Они соревновались в 53 номинациях: кроме стрижек и причёсок моделям делали маникюр и макияж, отдельным направлением шёл боди-арт.
«Это как в спорте: мы готовим чемпионов мира, — рассказала НГС организатор события Ия Клестова, президент общественного объединения «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири». — К примеру, в прошлом году Людмила Железнюк из нашего Новосибирска стала чемпионкой мира, сейчас она уже [работает] тренером».
Конкурс проводится уже в семнадцатый раз, и интерес к нему растёт. В этом году количество мастеров, по словам Ии Клестовой, процентов на тридцать больше, чем в прошлом: заявки на участие в мероприятии подали больше 300 человек.
На турнир съехались профессионалы из разных регионов Сибири и Урала: Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев. Также были гости из Казахстана.
Помимо собственно соревнований турнир включал шоу-программу с показами модных коллекций от чемпионов по парикмахерскому искусству.
В Экспоцентре устроили не только соревнование, но и обмен опытом: чемпионы России по парикмахерскому искусству в течение дня давали мастер-классы по разным техникам.
Новосибирские мастера делают из своей работы настоящее шоу не только на профессиональных турнирах. К примеру, победитель конкурсов парикмахерского искусства по Сибири и Дальнему Востоку Виталий Аллахвердян принял участие в хоррор-вечеринке, которая проходила в одном из городских баров: он преобразился в гибрид Фредди Крюгера и Суини Тодда с ножницами вместо пальцев, которыми подстриг девушку на глазах у посетителей.
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Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова