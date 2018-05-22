Фото: в Новосибирске показали причёски всех цветов радуги и рисунки на полуобнажённых телах

Сегодня, 22 мая, в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» собрались лучшие парикмахеры и визажисты Сибири и Урала. Они соревновались в 53 номинациях: кроме стрижек и причёсок моделям делали маникюр и макияж, отдельным направлением шёл боди-арт.


Мастера рисовали не только на лицах моделей, но и на почти обнажённых телах
Мастера рисовали не только на лицах моделей, но и на почти обнажённых телах


«Это как в спорте: мы готовим чемпионов мира, — рассказала НГС организатор события Ия Клестова, президент общественного объединения «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири». — К примеру, в прошлом году Людмила Железнюк из нашего Новосибирска стала чемпионкой мира, сейчас она уже [работает] тренером». 


В числе самых интересных номинаций — авангардные и фантазийные причёски
В числе самых интересных номинаций — авангардные и фантазийные причёски


Конкурс проводится уже в семнадцатый раз, и интерес к нему растёт. В этом году количество мастеров, по словам Ии Клестовой, процентов на тридцать больше, чем в прошлом: заявки на участие в мероприятии подали больше 300 человек.


В зале делали не только причёски, но и оригинальные стрижки
В зале делали не только причёски, но и оригинальные стрижки


На турнир съехались профессионалы из разных регионов Сибири и Урала: Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев. Также были гости из Казахстана. 


На сцене показывали коллекции чемпионов по парикмахерскому искусству
На сцене показывали коллекции чемпионов по парикмахерскому искусству


Помимо собственно соревнований турнир включал шоу-программу с показами модных коллекций от чемпионов по парикмахерскому искусству. 


Работу парикмахеров оценивали чемпионы мира и сертифицированные тренеры
Работу парикмахеров оценивали чемпионы мира и сертифицированные тренеры


Мастера делали стрижки и сложные укладки прямо на площадке
Мастера делали стрижки и сложные укладки прямо на площадке


В Экспоцентре устроили не только соревнование, но и обмен опытом: чемпионы России по парикмахерскому искусству в течение дня давали мастер-классы по разным техникам. 


Помимо различных дефиле на сцене прошёл мастер-класс чемпиона мира по парикмахерскому искусству Валерия Тигрова
Помимо различных дефиле на сцене прошёл мастер-класс чемпиона мира по парикмахерскому искусству Валерия Тигрова


Новосибирские мастера делают из своей работы настоящее шоу не только на профессиональных турнирах. К примеру, победитель конкурсов парикмахерского искусства по Сибири и Дальнему Востоку Виталий Аллахвердян принял участие в хоррор-вечеринке, которая проходила в одном из городских баров: он преобразился в гибрид Фредди Крюгера и Суини Тодда с ножницами вместо пальцев, которыми подстриг девушку на глазах у посетителей.

Прочтений: 441
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено