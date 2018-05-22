На Красном проспекте упало дерево и перегородило вход в магазин

Дерево упало у дома № 69 на Красном проспекте

Днём 22 мая недалеко от пересечения Красного проспекта и улицы Некрасова упало дерево — оно загородило проход в магазин и сломало рекламную стойку.







Инцидент произошёл около 15:00.





«Видимо, ветром повалило, я не знаю. Вышел, смотрю — лежит дерево. Сфотографировал и отправил. На тот момент там не было никаких служб. Дерево повредило крыльцо, там перила помяло», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий, пожелавший остаться анонимным.





В Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) корреспонденту НГС сообщили, что информации о упавшем дереве в ведомство не поступало. Также никакой информации о инциденте не оказалось и у Службы жизнеобеспечения города (051).





В одной из организаций, находящейся в здании, рассказали, что дерево упало с громким хрустом. «Там какой-то магазин трав лечебных. Там повредило рекламную стойку с газетками, и вроде бы всё. Работаю в подвале, но слышал сильный хруст. Ветер практически не дул, просто с хрустом повалилось. Слава богу, никто не пострадал, пешеходы мимо не проходили. Упавшее дерево перекрыло вход в этот магазин», — рассказали корреспонденту НГС в интернет-магазине STUFF NSK.





Получить оперативный комментарий у организации, которой принадлежит крыльцо, автору не удалось.





Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, кто займётся ликвидацией последствий и будет ли возмещён ущерб владельцам крыльца.





Причина, по которой упало дерево, пока не известна





В июле прошлого года после проливного дождя в Новосибирске в Дзержинском районе на припаркованный «Мерседес» упали деревья.

