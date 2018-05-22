На Красном проспекте упало дерево и перегородило вход в магазин

Дерево упало у дома № 69 на Красном проспекте
Дерево упало у дома № 69 на Красном проспекте

Днём 22 мая недалеко от пересечения Красного проспекта и улицы Некрасова упало дерево — оно загородило проход в магазин и сломало рекламную стойку.


Инцидент произошёл около 15:00.


«Видимо, ветром повалило, я не знаю. Вышел, смотрю — лежит дерево. Сфотографировал и отправил. На тот момент там не было никаких служб. Дерево повредило крыльцо, там перила помяло», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий, пожелавший остаться анонимным.


В Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) корреспонденту НГС сообщили, что информации о упавшем дереве в ведомство не поступало. Также никакой информации о инциденте не оказалось и у Службы жизнеобеспечения города (051).


В одной из организаций, находящейся в здании, рассказали, что дерево упало с громким хрустом. «Там какой-то магазин трав лечебных. Там повредило рекламную стойку с газетками, и вроде бы всё. Работаю в подвале, но слышал сильный хруст. Ветер практически не дул, просто с хрустом повалилось. Слава богу, никто не пострадал, пешеходы мимо не проходили. Упавшее дерево перекрыло вход в этот магазин», — рассказали корреспонденту НГС в интернет-магазине STUFF NSK. 


Получить оперативный комментарий у организации, которой принадлежит крыльцо, автору не удалось. 


Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, кто займётся ликвидацией последствий и будет ли возмещён ущерб владельцам крыльца. 


Причина, по которой упало дерево, пока не известна
Причина, по которой упало дерево, пока не известна


В июле прошлого года после проливного дождя в Новосибирске в Дзержинском районе на припаркованный «Мерседес» упали деревья

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