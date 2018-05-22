Художник Артём Лоскутов нашёл покупателя для «Иконы Кутузова» в Арабских Эмиратах

Картина «Икона Кутузова» была продана в Объединённые Арабские Эмираты
Картина «Икона Кутузова» была продана в Объединённые Арабские Эмираты

Картину новосибирского художника и автора «Монстрации» Артёма Лоскутова «Икона Кутузова» купили за несколько тысяч евро в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом рассказал НГС сам художник.


«Написана она была в прошлом году. Я купил в Измайлово старую доску, наверное, XIX века, с содранными ликами... Там святые, которые с иконы сбежали. <…> И что-то должно быть вместо, кто-то должен прийти на замену. Подумал про Кутузова, покровителя немосквичей, с его утверждением: "Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву". И заказал в иконописной мастерской отреставрировать с небольшими изменениями», — рассказал корреспонденту НГС художник Артём Лоскутов. Он добавил, что лик русского полководца в мастерской написали по иконописным канонам.


Лоскутов сообщил, что картину «Икона Кутузова» приобрели в Объединённых Арабских Эмиратах. Точную цифру покупки художник не назвал, но заметил, что продана она, как и прошлые его работы, примерно за 3–4 тысячи евро. Например, за 3000 евро на аукционе в 2016 году купили картину Лоскутова «Запрещёнка на золотом»


Доска от иконы со сбитыми ликами святых, которую Лоскутов купил в Измайлово
Доска от иконы со сбитыми ликами святых, которую Лоскутов купил в Измайлово


В конце апреля НГС рассказал, что картины Артёма Лоскутова попали в Третьяковскую галерею на выставку «Искусство 2000-х». 

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