Минфин отказался спасать цены на бензин

АИ-92 подорожал до 38,95 рубля
АИ-92 подорожал до 38,95 рубля

Министерство финансов РФ отказалось от идеи «плавающих» акцизов на бензин, которую ранее предложили в Федеральной антимонопольной службе, сообщает «Интерфакс». Анитимонопольщики разработали систему уменьшения ставки акциза в зависимости от стоимости нефти на мировом рынке. 


«У нас сейчас уже большая часть акциза зачисляется в бюджеты субъектов РФ, а по указу президента должны полностью зачисляться. Если мы сделаем "плавающий" акциз, то объём зачисления в бюджеты субъектов будет заранее не определён. В условиях такой бюджетной конструкции, которую мы поменять не можем, "плавающий" акциз просто невозможен», — заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.


Взамен финансисты разрабатывают вариант с возвратными акцизами — нефтезаводам, которые будут выполнять условия властей по поставкам топлива на внутренний рынок, станут возвращать акциз с повышенным коэффициентом. Чиновник признал, что проблема с ценами на топливо стала острой. 


Между тем в Новосибирске за последние два дня бензин прибавил в стоимости 10 копеек. По данным сервиса «Яндекс», на 22 мая средневзвешенная цена 92-го бензина составляет 38,95 рубля. Дизель добрался до 43,90 рубля, а 95-й бензин — до 41,90 рубля.


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