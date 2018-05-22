Видео: машины с дипломатическими номерами нарушили ПДД на Красном проспекте на глазах полицейских

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли видео о нарушениях правил парковки у здания генконсульства Германии на Красном проспекте, 28
Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли видео о нарушениях правил парковки у здания генконсульства Германии на Красном проспекте, 28

Автомобили с красными дипломатическими номерами нарушают правила дорожного движения у здания генконсульства Германии на Красном проспекте, 28 — это происходит на глазах у инспекторов ГИБДД, которые дежурят неподалёку, у часовни Святого Николая. 


Машины стояли на выделенной полосе для общественного транспорта под знаком «Остановка запрещена» — кадры с этими нарушениями опубликовали новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов на YouTube-канале «Новосибирский».


«Постоянно там стоят автомобили. <…> Там знак, что стоять нельзя, там полоса общественного транспорта, все автобусы объезжают эти машины с красными номерами, но их никто и никогда не привлекает. Но если туда встанут автомобили с обычными номерами, то их эвакуируют. <…> Вот если бы они так же сделали у себя в Германии, их бы быстренько привлекли. А у нас какое-то кумовство», — считает один из авторов ролика Денис Новичков.


На выложенном ролике блогеры обратились к патрулирующим поблизости инспекторам ГИБДД, которые подтвердили и зафиксировали нарушение. После консультации со своим руководством инспектор на видео объяснил блогерам, что в этой ситуации они поделать ничего не могут — так как якобы существует договорённость по поводу этой парковки лично с руководителем областной ГИБДД Сергеем Штельмахом.


Корреспондент НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать нарушение на виду у полицейских, но на момент публикации ответ из полиции ещё не поступил. 



В конце апреля новосибирские блогеры показали видео — на нём работник штрафстоянки разбил эвакуированному автомобилю лобовое стекло

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