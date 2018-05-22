Мужчина выпал из окна больницы в Калининском районе

Инцидент произошёл вечером 21 мая

Из окна городской клинической больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска выпал мужчина — об этом в редакцию НГС сообщил читатель.





По информации источника, инцидент произошёл вечером 21 мая.





«Заельцовским межрайонным следственным отделом организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту обнаружения 72-летнего мужчины у дома № 11 по улице Власова ( ГКБ № 25. — А.С.) с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Предварительно установлено, что мужчина лечился в больнице. Упал с пятого этажа <…>. Следствием будут проверены все версии, по материалам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области.





Главный врач ГКБ № 25 Сергей Астраков подтвердил НГС, что больница провела внутреннюю проверку. Известно, что выпавший из окна пациент был тяжело болен.