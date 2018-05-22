Мужчина выпал из окна больницы в Калининском районе
Из окна городской клинической больницы
По информации источника, инцидент произошёл вечером 21 мая.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту обнаружения 72-летнего мужчины у дома
Главный врач ГКБ № 25 Сергей Астраков подтвердил НГС, что больница провела внутреннюю проверку. Известно, что выпавший из окна пациент был тяжело болен.
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Александр Сильченко, Мария Морсина
Фото из архива НГС