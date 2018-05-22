Прокуратура потребовала вылечить авиадебошира с рейса из Петербурга в Новосибирск

Прокурор настаивает на принудительном лечении для дебошира

Новосибирский транспортный прокурор отправил в суд постановление, в котором попросил назначить лечение мужчине, устроившему дебош на самолёте в феврале 2018 года.







Инцидент произошёл на рейсе из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По версии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, пьяный мужчина оскорблял членов экипажа и пассажиров.





«В ответ на требование бортпроводника прекратить хулиганские действия, он нанес ему удары в область лица, после чего применил насилие в отношении 2 ранее не знакомых ему пассажиров. После посадки воздушного суда дебошир был доставлен в ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво, где в отношении него возбуждено уголовное дело», — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.





Из-за общественного резонанса делом занялись следователи.





«По результатам расследования уголовного дела установлено, совершивший хулиганские действия пассажир страдает психическим расстройством, в связи с чем следователем принято решение о направлении уголовного дела в Обской городской суд Новосибирской области для применения принудительных мер медицинского характера», — добавили в прокуратуре.