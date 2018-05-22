Авария с двумя машинами перекрыла движение на площади Калинина

Столкнувшиеся машины перекрыли левую и среднюю полосы движения
Столкнувшиеся машины перекрыли левую и среднюю полосы движения

Днём 22 мая на площади Калинина в Заельцовском районе столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота» — из-за аварии образовалась глухая пробка.


По информации очевидцев, авария случилась около 13:30.


«На Калинина кольцо стояло минут 15 из-за ДТП в сторону площади Ленина. Столкнулись "Мазда" и "Тойота", там стоит аварком. Перекрыли крайнюю левую полосу и среднюю левую», — описывают ситуацию очевидцы.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей по кольцу не превышает 3 километров в час. Также заметно затруднено движение по улице Дуси Ковальчук и Красному проспекту.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч


Вчера утром на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска сломался грузовик — это происшествие затруднило проезд в сторону площади Станиславского.

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