Авария с двумя машинами перекрыла движение на площади Калинина

Столкнувшиеся машины перекрыли левую и среднюю полосы движения

Днём 22 мая на площади Калинина в Заельцовском районе столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота» — из-за аварии образовалась глухая пробка.







По информации очевидцев, авария случилась около 13:30.





«На Калинина кольцо стояло минут 15 из-за ДТП в сторону площади Ленина. Столкнулись "Мазда" и "Тойота", там стоит аварком. Перекрыли крайнюю левую полосу и среднюю левую», — описывают ситуацию очевидцы.





Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей по кольцу не превышает 3 километров в час. Также заметно затруднено движение по улице Дуси Ковальчук и Красному проспекту.





Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч





Вчера утром на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска сломался грузовик — это происшествие затруднило проезд в сторону площади Станиславского.