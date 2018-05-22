Авария с двумя машинами перекрыла движение на площади Калинина
Днём 22 мая на площади Калинина в Заельцовском районе столкнулись автомобили «Мазда» и «Тойота» — из-за аварии образовалась глухая пробка.
По информации очевидцев, авария случилась около 13:30.
«На Калинина кольцо стояло минут 15 из-за ДТП в сторону площади Ленина. Столкнулись "Мазда" и "Тойота", там стоит аварком. Перекрыли крайнюю левую полосу и среднюю левую», — описывают ситуацию очевидцы.
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей по кольцу не превышает 3 километров в час. Также заметно затруднено движение по улице Дуси Ковальчук и Красному проспекту.
Вчера утром на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска сломался грузовик — это происшествие затруднило проезд в сторону площади Станиславского.
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Александр Сильченко
Фото Натальи Богдановой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)