13 мгновений триумфа: публикуем лучшие фото с «Народной премии НГС»

Вчера НГС наградил лучшие, по мнению наших читателей, компании Новосибирска. Мы вели онлайн-трансляцию «Народной премии НГС» и сделали итоговый репортаж. А сегодня мы публикуем подборку ярких моментов церемонии награждения, на которой собрались 1200 человек.


Гости задерживались у входа в театр, чтобы сфотографироваться
Гости задерживались у входа в театр, чтобы сфотографироваться


В фойе первого этажа работала фотовыставка «Новосибирск 1998–2018»
В фойе первого этажа работала фотовыставка «Новосибирск 1998–2018»


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть изучает книгу о городе, которую НГС выпустил специально к премии
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть изучает книгу о городе, которую НГС выпустил специально к премии


Номер-открытие церемонии — проекционное шоу
Номер-открытие церемонии — проекционное шоу


Артём Лоскутов, Анатолий Локоть и Анна Терешкова готовы награждать лучшие компании города 
Артём Лоскутов, Анатолий Локоть и Анна Терешкова готовы награждать лучшие компании города 


Премия собрала полный зал — 1200 человек!
Премия собрала полный зал — 1200 человек!


Анна Терешкова и Артём Лоскутов на сцене рисовали рекламный плакат, который привлёк бы в Новосибирск больше туристов
Анна Терешкова и Артём Лоскутов на сцене рисовали рекламный плакат, который привлёк бы в Новосибирск больше туристов


Глава фонда «Спорту Место» Владислав Иванов и учёный-генетик, заведующий лабораторией сравнительной геномики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Владимир Трифонов ждут победителя
Глава фонда «Спорту Место» Владислав Иванов и учёный-генетик, заведующий лабораторией сравнительной геномики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Владимир Трифонов ждут победителя


Стас Соколов продегустировал френч-дог и кофе с заправки «Газпромнефть» прямо на сцене
Стас Соколов продегустировал френч-дог и кофе с заправки «Газпромнефть» прямо на сцене


Ведущие церемонии награждения — Елена Летучая и Денис Гребенюк
Ведущие церемонии награждения — Елена Летучая и Денис Гребенюк


Выступление Нино Катамадзе началось после объявления всех победителей
Выступление Нино Катамадзе началось после объявления всех победителей


Зрительный зал во время концерта 
Зрительный зал во время концерта 


Закрыла церемонию награждения Нино Катамадзе 
Закрыла церемонию награждения Нино Катамадзе 


В голосовании за номинантов «Народной премии» приняли участие 70 тысяч новосибирцев — выборы длились 2,5 месяца и закончились 20 мая, за несколько часов до финала премии.

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