13 мгновений триумфа: публикуем лучшие фото с «Народной премии НГС»

В голосовании за номинантов «Народной премии» приняли участие 70 тысяч новосибирцев — выборы длились 2,5 месяца и закончились 20 мая, за несколько часов до финала премии .

Вчера НГС наградил лучшие, по мнению наших читателей, компании Новосибирска. Мы вели онлайн-трансляцию «Народной премии НГС» и сделали итоговый репортаж. А сегодня мы публикуем подборку ярких моментов церемонии награждения, на которой собрались 1200 человек.

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Мария Тищенко

Фото Вячеслава Вождаева (1, 6), Виктора Дмитриева (2, 4, 5, 11–13), Алексея Цилера (3), Ольги Бурлаковой (7, 8), Александра Ощепкова (9, 10)

