Минстрой потребовал прекратить продажу квартир в «Новомарусино»

В «Новомарусино» требуют запретить продажу строящихся квартир
В «Новомарусино» требуют запретить продажу строящихся квартир

Министерство строительства Новосибирской области обратилось в арбитражный суд с требованием на год остановить привлечение денег в строительство четырёх домов компании «Доступное жильё Новосибирск».


По материалам дела, речь идёт о нескольких строящихся домах микрорайона «Новомарусино»: на улице Большой, 600/15 (№ 1 по генплану), Большой, 600/14 (№ 3 и № 4) и Большой, 600/13 (№ 5).


Арбитраж принял иск к рассмотрению, следующее заседание суда назначено на 14 июня.


Кроме того, минстрой потребовал обеспечить иск запретом на регистрацию договоров участия в долевом строительстве этих домов, но суд его не поддержал.


«Испрашиваемая обеспечительная мера не обоснована, может затрагивать права участников долевого строительства уже внесших денежные средства в кассу или на счет Общества и сдавших договоры на регистрацию», — отмечается в определении арбитража.


В компании «Доступное жильё Новосибирск», комментируя иск, отметили, что обеспечительные меры суд не поддержал, и застройщик продолжает свою деятельность. «Дело находится в производстве, решение до настоящего времени не принято. Вопрос будет урегулирован в рамках законодательства РФ», — коротко ответили в компании. Минстрой отказался комментировать конфликт до окончания разбирательства в суде.


Ранее дольщики одного из указанных домов, на улице Большая, 600/13, подали иск на банкротство застройщика. К 22 мая в дело вступили ещё трое новосибирцев, но оно пока оставлено без движения: суд рекомендовал исправить нарушения в заявлениях.


Дольщиком ещё одного из строящихся домов является мэрия Новосибирска: город вложил в стройку порядка 200 млн рублей.

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