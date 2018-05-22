«НГС — это кофеин»: выступление Локтя на «Народной премии» разобрали на мемы и цитаты

Анатолий Локоть признался, что от НГС у него закипает кровь

Новосибирцы оценили яркое выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на «Народной премии НГС» — цитаты из его выступления разошлись на мемы.







«Любите ли вы НГС так, как люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: как я люблю НГС», — сказал со сцены НОВАТа Анатолий Локоть.







За ночь пламенная речь мэра разлетелась по интернету — и стала поводом для десятка шуток и мемов. НГС выбрал несколько.









Не хватает подсказки «Звонок мэру».









Новосибирцы предположили, каким могло бы быть продолжение речи о НГС.





НГС — это кокаин, а в комментах — так вообще героин, бутират и соли со спайсами — Imba (@Imba_epta) 22 мая 2018 г.





Особо пытливые отыскали в архивах сайта фото мэра в пресс-центре НГС — и начали делать фотожабы.





«НГС - это кофеин! НГС - это кокаин! НГС - это стимулятор жизни!». pic.twitter.com/vWCE9fAT94 — Алексей Акимович (@gorizbirkom) 22 мая 2018 г.





Днём 22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Пользователи Twitter связали это с выступлением новосибирского мэра.









Редакция НГС тоже не удержалась и сделала пару «коубов».









О том, как прошла первая «Народная премия», читайте в репортаже НГС.