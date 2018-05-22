«НГС — это кофеин»: выступление Локтя на «Народной премии» разобрали на мемы и цитаты
Новосибирцы оценили яркое выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на «Народной премии НГС» — цитаты из его выступления разошлись на мемы.
«Любите ли вы НГС так, как люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: как я люблю НГС», — сказал со сцены НОВАТа Анатолий Локоть.
За ночь пламенная речь мэра разлетелась по интернету — и стала поводом для десятка шуток и мемов. НГС выбрал несколько.
Не хватает подсказки «Звонок мэру».
Новосибирцы предположили, каким могло бы быть продолжение речи о НГС.
Особо пытливые отыскали в архивах сайта фото мэра в пресс-центре НГС — и начали делать фотожабы.
Днём 22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Пользователи Twitter связали это с выступлением новосибирского мэра.
Редакция НГС тоже не удержалась и сделала пару «коубов».
О том, как прошла первая «Народная премия», читайте в репортаже НГС.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой (1), twitter.com/gorizbirkom (2, 4, 5), НГС (3, 6)