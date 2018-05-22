Во дворах на «Золотой Ниве» нашли труп мужчины
Утром 22 мая в микрорайоне «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп мужчины.
«Предположительно, он скончался в результате сердечного приступа», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО, добавив, что точную причину смерти установят медики.
Полицейские выяснили, что местный житель утром вышел из дома на улицу, упал и умер.
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Елена Громкова
Фото Алёны Истоминой