Во дворах на «Золотой Ниве» нашли труп мужчины

Полицейских вызвали на улицу Бориса Богаткова, 208/3
Полицейских вызвали на улицу Бориса Богаткова, 208/3

Утром 22 мая в микрорайоне «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп мужчины.


«Предположительно, он скончался в результате сердечного приступа», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО, добавив, что точную причину смерти установят медики.


Полицейские выяснили, что местный житель утром вышел из дома на улицу, упал и умер.

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