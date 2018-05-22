На самом деле это озеро: утки устроили заплыв в большой луже у Тимирязевского сквера

Очевидцы заметили пару крякв во дворах недалеко от Тимирязевского сквера
Очевидцы заметили пару крякв во дворах недалеко от Тимирязевского сквера

На улице Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска две кряквы приняли большую лужу за озеро — птицы плавают в «водоёме» недалеко от сквера и жилых домов.


«Дочь возле школы (вечерняя школа № 1. — Е.Г.) вчера фотографировала. Как снег начал таять, вся детская площадка в озеро превратилась. Это уже остатки того "озера"», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Любовь Крамчанинова.


На фото попали две кряквы — селезень и утка. Орнитолог Алексей Яновский пояснил корреспонденту НГС, что в городе есть оседлая популяция крякв.


«Обычно числа 25-го [мая] появляются первые утята. Нынче такая погода, что им не позавидуешь», — добавил Яновский.


Кряквы облюбовали лужу, которая осталась ещё после растаявшего снега 
Кряквы облюбовали лужу, которая осталась ещё после растаявшего снега 


Кряквы вернулись в город после зимовок на незамерзающих водоёмах в апреле.

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