На самом деле это озеро: утки устроили заплыв в большой луже у Тимирязевского сквера
На улице Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска две кряквы приняли большую лужу за озеро — птицы плавают в «водоёме» недалеко от сквера и жилых домов.
«Дочь возле школы (вечерняя школа № 1. — Е.Г.) вчера фотографировала. Как снег начал таять, вся детская площадка в озеро превратилась. Это уже остатки того "озера"», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Любовь Крамчанинова.
На фото попали две кряквы — селезень и утка. Орнитолог Алексей Яновский пояснил корреспонденту НГС, что в городе есть оседлая популяция крякв.
«Обычно числа 25-го [мая] появляются первые утята. Нынче такая погода, что им не позавидуешь», — добавил Яновский.
Кряквы вернулись в город после зимовок на незамерзающих водоёмах в апреле.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Любовью Крамчаниновой