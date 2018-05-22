На улице у Центрального парка провалился люк

Возле дома № 16 на улице Ядринцевской в Центральном районе Новосибирска провалился люк.


Многие автомобилисты проезжают над провалом
Многие автомобилисты проезжают над провалом


Аварийный люк новосибирцы заметили 22 мая. «Провал никак не огорожен. Многие автомобилисты проезжают прямо по нему. Движению автомобилей он не особо мешает, основной затор из-за светофора», — рассказала очевидец.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, кому принадлежит люк и когда будет произведён ремонт этого участка автодороги.


Аварийный люк никак не огорожен
Аварийный люк никак не огорожен


В начале мая НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.

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