На улице у Центрального парка провалился люк
Возле дома
Аварийный люк новосибирцы заметили 22 мая. «Провал никак не огорожен. Многие автомобилисты проезжают прямо по нему. Движению автомобилей он не особо мешает, основной затор из-за светофора», — рассказала очевидец.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, кому принадлежит люк и когда будет произведён ремонт этого участка автодороги.
В начале мая НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой