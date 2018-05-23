Вот гады: в Новосибирске начали торговать пивом из каракатиц
В новосибирских магазинах появился необычный продукт: пиво, сваренное с естественным красителем — чернилами каракатицы.
Напиток под названием Mara Nightmare Gose сварила небольшая пивоварня Comrade Ales из подмосковного города Пушкино, а в Новосибирск его привезла сеть магазинов «ПЭТ&BEER».
Как сказано в описании, предоставленном пивоварами, напиток прошел двойную ферментацию — кисломолочное и дрожжевое брожение. Чернила каракатицы в него добавляются не только как естественный краситель, но и для придания пиву «ощущения маслянистости». По мнению создателей напитка, у потребителя должно появиться «ощущение морского бриза». Стоит необычный напиток 175 рублей.
На вид пиво с чернилами каракатицы отличается от тёмных сортов этого напитка — оно похоже, скорее, на грязную воду. У напитка молочнокислый запах, делающий его похожим на айран, и солоноватый привкус чернил.
Чернила каракатицы — это традиционный пищевой краситель, который используется в том числе в итальянской кулинарии (например, в регионе Венето). В Новосибирске их используют отчасти в поиске новых вкусов и ради привлечения внимания к своему заведению или блюдам.
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Стас Соколов
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