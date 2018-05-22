Новосибирец пошёл под суд за притон с проститутками в съёмной квартире на Красина
В Новосибирске начинается суд над 46-летним мужчиной, который организовал в арендованной квартире притон для занятия проституцией.
«В ноябре 2017 года он специально заключил договор найма двухкомнатной квартиры в Дзержинском районе на улице Красина. Также организовал выпуск рекламы в сети Интернет, разместил анкеты работающих у него проституток, установил тариф за оказание услуг сексуального характера в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от внешности девушек. Девушки оказывали услуги сексуального характера как в этой съёмной квартире, так и осуществляли выезды в другие места по желанию клиента, получая за это денежное вознаграждение», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова со ссылкой на версию следствия.
Как следует из материалов уголовного дела, проработал притон недолго. 20 ноября полицейские провели проверочную закупку: заказали девушек и задержали организатора.
Мужчина попал под уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, содержание притона для занятия проституцией). Как уточнила Евгения Дампилова, обвиняемому 46 лет, он ранее не судим, женат, у него двое детей. Свою вину новосибирец признал, он раскаивается и обещает больше ничем подобным не заниматься.
Сейчас полицейские уже завершили расследование дела, а заместитель прокурора Дзержинского района Павел Акулов утвердил обвинительное заключение. Рассмотрит дело районный суд.
Также в конце 2017 года полиция задержала двух сибирячек, которые организовали работу проституток в Бердске и Академгородке. «Высокооплачиваемую работу» женщинам они предлагали через объявления в газетах.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС