Анатолий Локоть спустился в переход на площади Ленина к «дедушке с баяном»

Мэр пришёл к Веретенникову после 11:00

Утром 22 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть спустился в переход метро на площади Ленина к известному новосибирскому уличному музыканту Владимиру Веретенникову.







Мэр заявил накануне — во время церемонии «Народной премии НГС», что спустится к баянисту. Вместе с Веретенниковым мэр награждал победителей в номинации «Торгово-развлекательный центр года».





Мэр и Веретенников выступили вместе на церемонии — Локоть подыгрывал музыканту, а затем мэр пообещал, что спустится к нему в переход.





Сегодня Владимир Андреевич рассказал Анатолию Локтю историю, как начал играть в метро: профессиональный музыкант решил ежедневно играть на баяне для новосибирцев, чтобы разрабатывать больной локтевой сустав. Дедушка сыграл мэру отрывок песни «Родимая наша земля».





7 июня Владимир Андреевич вместе с супругой уедет на лечение в Геленджик.





«Обещаю посодействовать», — ответил мэр, узнав об этом, и дал в руки музыканту несколько тысячных купюр.









Владимир Веретенников известен в Новосибирске как «дедушка с баяном», в переходе метро и Первомайском сквере он каждый день играет «Катюшу», «Подмосковные вечера» и другую советскую классику.





Мэр пообещал музыканту помочь с поездкой в Геленджик





Также предлагаем читателям послушать вчерашнюю речь Анатолия Локтя со сцены оперного театра.







