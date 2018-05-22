Анатолий Локоть спустился в переход на площади Ленина к «дедушке с баяном»

Мэр пришёл к Веретенникову после 11:00
Мэр пришёл к Веретенникову после 11:00

Утром 22 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть спустился в переход метро на площади Ленина к известному новосибирскому уличному музыканту Владимиру Веретенникову.


Мэр заявил накануне — во время церемонии «Народной премии НГС», что спустится к баянисту. Вместе с Веретенниковым мэр награждал победителей в номинации «Торгово-развлекательный центр года».


Мэр и Веретенников выступили вместе на церемонии — Локоть подыгрывал музыканту, а затем мэр пообещал, что спустится к нему в переход.


Сегодня Владимир Андреевич рассказал Анатолию Локтю историю, как начал играть в метро: профессиональный музыкант решил ежедневно играть на баяне для новосибирцев, чтобы разрабатывать больной локтевой сустав. Дедушка сыграл мэру отрывок песни «Родимая наша земля».


7 июня Владимир Андреевич вместе с супругой уедет на лечение в Геленджик.


«Обещаю посодействовать», — ответил мэр, узнав об этом, и дал в руки музыканту несколько тысячных купюр.



Владимир Веретенников известен в Новосибирске как «дедушка с баяном», в переходе метро и Первомайском сквере он каждый день играет «Катюшу», «Подмосковные вечера» и другую советскую классику.


Мэр пообещал музыканту помочь с поездкой в Геленджик
Мэр пообещал музыканту помочь с поездкой в Геленджик


Также предлагаем читателям послушать вчерашнюю речь Анатолия Локтя со сцены оперного театра.



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