Четыре десятка электричек поменяют расписание из-за ремонта железной дороги

С 28 мая электрички начнут ходить по новому расписанию
С 28 мая электрички начнут ходить по новому расписанию

С 28 мая расписание 40 пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожного пути.


Изменения в графике продлятся с 28 мая по 8 июня. В это время железнодорожники будут ремонтировать второй путь на перегоне Восточная — Буготак.


«Изменение времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составит от 1 до 26 минут в зависимости от направления», — сообщается на сайте в компании «Экспресс-пригород».


На Кузбасском направлении изменится движение 30 поездов:


С 28 мая по 08 июня (включительно)

- № 6825 Новосибирск – Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:16 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Курундус в 0:24 (на 8 минут позже);

- № 6818 Курундус – Новосибирск, отправление со станции Курундус в 20:14 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 23:30 (на 8 минут позже).


С 29 мая по 08 июня 2018г. (включительно)

- № 6824 Изынский – Новосибирск, отправление со станции Изынский в 5:12 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Мотково, отправление с остановочной платформы Паровозный в 5:45, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:11 (на 5 минут позже);

- № 6830 Восточная – Новосибирск, отправление со станции Восточная в 6:35 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Новогодняя, отправление со станции Иня в 7:25, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:47 (на 3 минуты позже);

- № 6826 Курундус – Новосибирск, отправление со станции Курундус в 5:33 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Мотково, отправление с остановочной платформы Паровозный в 7:21, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:45 (на 5 минут позже);

- № 6801 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 6:38 по графику, далее следование по расписанию до станции Восточная, отправление с остановочной платформы Репьево в 7:56, прибытие на станцию Тогучин в 9:14 (на 2 минуты позже);

- № 6802 Тогучин – Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 9:46 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:26 (на 14 минут позже);

- № 6803 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54 по графику, далее следование по расписанию до станции Восточная, отправление с остановочной платформы Репьево в 9:10, прибытие на станцию Буготак в 9:36 (на 2 минуты позже);

- № 6807 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:41 по графику, далее следование по расписанию до станции Восточная, отправление с остановочной платформы Репьево в 9:58, прибытие на станцию Тогучин в 11:18 (на 2 минуты позже);

- № 6804 Буготак – Новосибирск, отправление со станции Буготак в 9:56 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:40 (на 9 минут позже);

- № 6843 Новосибирск – Изынский, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:27 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Изынский в 11:21 (на 10 минут позже);

- № 6851 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17 по графику, далее следование по расписанию до станции Восточная, отправление с остановочной платформы Репьево в 11:33, прибытие на станцию Буготак в 12:00 (на 2 минуты позже);

- № 6809 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:23 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Тогучин в 14:00 (на 13 минут позже);

- № 6808 Тогучин – Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 12:04 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Мотково, отправление с остановочной платформы Паровозный в 13:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:44 (на 5 минут позже);

- № 6811 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:34 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Буготак в 14:17 (на 1 минуту раньше);

- № 6844 Изынский – Новосибирск, отправление со станции Изынский в 13:36 (на 21 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:34 (на 26 минут позже);

- № 6813 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:19 по графику, далее следование по расписанию до станции Восточная, отправление с остановочной платформы Репьево в 14:35, прибытие на станцию Тогучин в 15:56 (на 2 минуты позже);

- № 6815 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:51 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Буготак в 16:34 (на 5 минут позже);

- № 6816 Буготак – Новосибирск, отправление со станции Буготак в 16:54 (на 5 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:41 (на 10 минут позже);

- № 6810 Тогучин – Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 15:09 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:51 (на 9 минут позже);

- № 6812 Буготак – Новосибирск, отправление со станции Буготак в 14:41 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:27 (на 4 минуты позже);

- № 6817 Новосибирск – Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:26 (на 11 минут раньше), прибытие на станцию Курундус в 19:40 (на 9 минут раньше);

- № 6814 Тогучин – Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 16:54 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:34 (на 16 минут позже);

- № 6819 Новосибирск – Изынский, отправление со станции Новосибирск-Главный в 17:43 по графику, далее следование по расписанию до станции Восточная, отправление с остановочной платформы Репьево в 19:01, прибытие на станцию Изынский в 19:39 (на 2 минуты позже);

- № 6874 Буготак – Новосибирск, отправление со станции Буготак в 18:58 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:44 (на 12 минут позже);

- № 6820 Изынский – Новосибирск, отправление со станции Изынский в 20:14 по графику, далее следование по расписанию до станции Мотково, отправление с остановочной платформы Паровозный в 20:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:11 (на 5 минут позже);

- № 6831 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:48 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Буготак в 21:39 (на 23 минуты позже);

- № 6823 Новосибирск – Изынский, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:25 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Изынский в 22:20 (на 8 минут позже);

- № 6861 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:19 (по графику), прибытие на станцию Восточная в 16:27 (по графику), движение на участке Восточная – Буготак отменено;

- № 6862 Буготак – Новосибирск, движение на участке Буготак – Восточная отменено, отправление со станции Восточная в 17:59 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:01 (по графику).


На Южном направлении изменится движение 9 поездов:


С 29 мая по 08 июня 2018г. (включительно)

- № 6632 Ложок – Новосибирск, отправление со станции Ложок в 5:31 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление со станции Иня в 6:57 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:20 (на 5 минут позже);

- № 6634 Черепаново – Новосибирск, отправление со станции Черепаново в 4:59 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление со станции Иня в 7:06 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:29 (на 3 минуты позже);

- № 6604 Бердск – Новосибирск, отправление со станции Бердск в 6:51 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление со станции Иня в 7:34 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:56 (на 3 минуты позже);

- № 6640 Бердск – Новосибирск, отправление со станции Бердск в 6:15 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление с остановочной платформы Речной вокзал в 7:57 (на 3 минуты позже); прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:05 (на 3 минуты позже);

- № 6628 Черепаново – Новосибирск, отправление со станции Черепаново в 7:10 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление со станции Иня в 8:31 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:54 (на 5 минут позже);

- № 6642 Бердск – Новосибирск, отправление со станции Бердск в 8:20 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление с остановочной платформы Речной Вокзал в 9:04 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 9:12 (на 5 минут позже);

- № 6610 Искитим – Новосибирск, отправление со станции Искитим в 10:25 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:50 (на 9 минут позже);

- № 6612 Черепаново – Новосибирск, отправление со станции Черепаново в 13:57 по графику, далее следование по расписанию до станции Сибирская, отправление со станции Иня в 16:08 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:36 (на 3 минут позже);

- № 6658 Искитим – Новосибирск, отправление со станции Искитим в 16:34 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:59 (на 7 минут позже).


Кроме того, с 29 мая по 8 июня изменится движение поезда № 6522 Жеребцово – Новосибирск на направлении Сокур через станцию Инскую. Так, электропоезд будет отправляться со станции Жеребцово в 6:22 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Новогодняя, отправление со станции Иня в 7:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:38 (на 3 минуты позже).


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.


Железнодорожники уже не первый раз за эту весну вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Ояш — Чебула поменялось расписание 14 электропоездов.

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