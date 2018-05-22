На Западном жилмассиве вспыхнул дом: пострадали две женщины

Из горящего дома эвакуировали семь человек

Утром 22 мая в доме № 10 на улице Халтурина в Ленинском районе Новосибирска загорелась лестничная площадка — пожарные эвакуировали из дома семь человек.







«Пожар произошёл в 5:03 в двухэтажном жилом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны происходило горение лестничной клетки по всей площадке. Распространения пожара на другие помещения не допущено. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.





Личным составом со второго этажа при помощи спасательных устройств спасён один человек и при помощи трёхколенной лестницы эвакуировано 6 человек.





Погибших нет, травмированы две женщины-пенсионерки», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.





В тушении пожара принимали участие десять человек и три пожарных машины. В МЧС предполагают, что дом могли поджечь.





На прошлой неделе из дома на улице Декабристов в Октябрьском районе вывели 50 человек — у здания загорелся фасад.

