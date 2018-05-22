Новосибирец попал под колёса «Мазды» на Красном проспекте
Ночью 22 мая на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска переходивший дорогу новосибирец попал под машину.
ДТП случилось в 1:10 у дома
«Водитель 1986 года рождения на автомобиле Mazda Verisa следовал по Красному проспекту со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Дуси Ковальчук. В пути следования у дома
В результате ДТП новосибирец 1991 года рождения попал в больницу с переломом левой голени и ушибом мягких тканей головы.
Вчера вечером стало известно, что на проспекте Димитрова водитель автомобиля «Мерседес», двигавшийся задом, сбил пешехода — от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым