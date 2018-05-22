Новосибирец попал под колёса «Мазды» на Красном проспекте

В результате столкновения новосибирец попал в больницу, а у машины серьёзные повреждения

Ночью 22 мая на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска переходивший дорогу новосибирец попал под машину.







ДТП случилось в 1:10 у дома № 159 на Красном проспекте.





«Водитель 1986 года рождения на автомобиле Mazda Verisa следовал по Красному проспекту со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Дуси Ковальчук. В пути следования у дома № 159 на Красном проспекте он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по диагонали слева направо вне зоны пешеходного перехода. На автомобиле сильные повреждения и длинный тормозной путь», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





В результате ДТП новосибирец 1991 года рождения попал в больницу с переломом левой голени и ушибом мягких тканей головы.





Вчера вечером стало известно, что на проспекте Димитрова водитель автомобиля «Мерседес», двигавшийся задом, сбил пешехода — от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.