Аэропорт Толмачёво приобрёл машины для уборки снега с взлётно-посадочной полосы

Новеньким снегоуборочным машинам придётся постоять без дела
Новеньким снегоуборочным машинам придётся постоять без дела

Новосибирский аэропорт Толмачёво пополнил парк перронной техники в рамках реализации программы модернизации наземного оборудования, сообщила пресс-служба аэропорта.


Были закуплены две подметально-продувочные машины для быстрой уборки снега на взлётно-посадочной полосе и территории лётного поля. Чтобы работать на этих машинах, сотрудники аэропорта проходят специальное обучение и стажировку.


Также в аэропорту появились два самоходных ленточных транспортёра для разгрузки багажа с самолётов. Это позволит сократить время разгрузки/погрузки багажа и увеличить число обслуживаемых воздушных судов. Сейчас в Толмачёво работают 10 погрузчиков.


Кроме того, в новосибирском аэропорту ввели в эксплуатацию два пассажирских самоходных трапа, специальную машину для обслуживания самолётных туалетов, два автолифта для доставки питания на борт самолёта и второй амбулаторный лифт для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.


Напомним, две недели назад в аэропрорту Толмачёво обвалился потолок на первом этаже и сверху хлынула вода

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